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Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье

Бывший полузащитник сборной Италии Джанни Ривера подверг критике полузащитника национальной команды Лоренцо Инсинье.

"Сейчас в сборной Италии дают десятый номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье", - цитирует Риверу Football Italia.

"Я спокоен и мой номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провел с 10-м номером, и люди хвалили мою игру. Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь выкладываться на поле и доказывать свою состоятельность", – сказал Инсинье.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 18:07
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