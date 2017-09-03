Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье

Бывший полузащитник сборной Италии Джанни Ривера подверг критике полузащитника национальной команды Лоренцо Инсинье."Сейчас в сборной Италии дают десятый номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье", - цитирует Риверу Football Italia."Я спокоен и мой номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провел с 10-м номером, и люди хвалили мою игру. Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь выкладываться на поле и доказывать свою состоятельность", – сказал Инсинье.