Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
11:20
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье
Бывший полузащитник сборной Италии Джанни Ривера подверг критике полузащитника национальной команды Лоренцо Инсинье.
"Сейчас в сборной Италии дают десятый номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье", - цитирует Риверу Football Italia.
"Я спокоен и мой номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провел с 10-м номером, и люди хвалили мою игру. Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь выкладываться на поле и доказывать свою состоятельность", – сказал Инсинье.
"Сейчас в сборной Италии дают десятый номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье", - цитирует Риверу Football Italia.
"Я спокоен и мой номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провел с 10-м номером, и люди хвалили мою игру. Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь выкладываться на поле и доказывать свою состоятельность", – сказал Инсинье.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.