Андрей Лунев: как в сказку попал! А впереди еще еврокубковые матчи (видео)

Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча с "Динамо" (3:0) заявил, что в национальной команде сложился дружный коллектив.- Стараемся. Будем доказывать это в своих играх.- Это надо у тренера спрашивать. Со стороны виднее казалось. Выиграли - это самое главное.- Думаю, то, что нам давали на установке, мы реализовали. Станислав Черчесов расскажет, правильно мы играли или нет.– Все нормально, в рабочем режиме. Терпимо.– Все хорошо, познакомились с ребятами. Хотя многих я и до этого знал. Коллектив дружный, все отлично.– Конечно! Кроме как сказкой это и сложно назвать. Впереди еще еврокубковые матчи.