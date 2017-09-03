Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Лунев: как в сказку попал! А впереди еще еврокубковые матчи (видео)

Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча с "Динамо" (3:0) заявил, что в национальной команде сложился дружный коллектив.



- Какие эмоции? Чувствуете, что готовы пробиваться в сборную на чемпионат мира?

- Стараемся. Будем доказывать это в своих играх.

- Насколько сегодня хорошо сборная действовала? Насколько выполняли задачу тренера?

- Это надо у тренера спрашивать. Со стороны виднее казалось. Выиграли - это самое главное.

- Изначально какая задача ставилась? Более атакующая? Забить быстрый гол?

- Думаю, то, что нам давали на установке, мы реализовали. Станислав Черчесов расскажет, правильно мы играли или нет.

– В начале сбора уезжали на обследование. Как сейчас самочувствие?

– Все нормально, в рабочем режиме. Терпимо.

– Насколько все понравилось в сборной?

– Все хорошо, познакомились с ребятами. Хотя многих я и до этого знал. Коллектив дружный, все отлично.

– Не создается ощущение сказки? Еще полтора года назад были третьим в "Уфе", а сейчас в сборной и "Зените" выступаете.

– Конечно! Кроме как сказкой это и сложно назвать. Впереди еще еврокубковые матчи.

Rusfootball.info
Теги: Лунев Сборная России Динамо Rвидео
Сегодня, 21:27
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
он же в зените

Ну не в спартаке же - повод для оптимизма.
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:19) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Андрей, ты - классный вратарь с хорошим настоящим

он в зените. hushed
Цитата: Algus64
и будущим!

он же в зените worried


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Algus64
Андрей, ты - классный вратарь с хорошим настоящим и будущим! Успехов тебе, сборной и "Зениту"

лучше не скажешь!
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 22:00) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Андрей, ты - классный вратарь с хорошим настоящим и будущим! Успехов тебе, сборной и "Зениту"!
Регистрация: 22.02.2013
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:45) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Реакция у парня суперическая.....Рад что он в раме вместо гламурного грека....

У грека с реакцией тоже все в порядке, просто он пижон.
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:44) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Реакция у парня суперическая.....Рад что он в раме вместо гламурного грека....
Регистрация: 24.04.2009
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:38) #
  • +5
  •  (13)

Классный вратарь у него большое будущее.Зенит правильно сделал что его купил а не Селихова.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как-то уже забылось что Лунев никогда в еврокубках не играл. Такое ощущение что он лет 10 за Зенит выступает..
Регистрация: 19.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.