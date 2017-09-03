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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Андрей Лунев: как в сказку попал! А впереди еще еврокубковые матчи (видео)
Вратарь сборной России Андрей Лунев после товарищеского матча с "Динамо" (3:0) заявил, что в национальной команде сложился дружный коллектив.
- Какие эмоции? Чувствуете, что готовы пробиваться в сборную на чемпионат мира?
- Стараемся. Будем доказывать это в своих играх.
- Насколько сегодня хорошо сборная действовала? Насколько выполняли задачу тренера?
- Это надо у тренера спрашивать. Со стороны виднее казалось. Выиграли - это самое главное.
- Изначально какая задача ставилась? Более атакующая? Забить быстрый гол?
- Думаю, то, что нам давали на установке, мы реализовали. Станислав Черчесов расскажет, правильно мы играли или нет.
– В начале сбора уезжали на обследование. Как сейчас самочувствие?
– Все нормально, в рабочем режиме. Терпимо.
– Насколько все понравилось в сборной?
– Все хорошо, познакомились с ребятами. Хотя многих я и до этого знал. Коллектив дружный, все отлично.
– Не создается ощущение сказки? Еще полтора года назад были третьим в "Уфе", а сейчас в сборной и "Зените" выступаете.
– Конечно! Кроме как сказкой это и сложно назвать. Впереди еще еврокубковые матчи.
Rusfootball.info
- Какие эмоции? Чувствуете, что готовы пробиваться в сборную на чемпионат мира?
- Стараемся. Будем доказывать это в своих играх.
- Насколько сегодня хорошо сборная действовала? Насколько выполняли задачу тренера?
- Это надо у тренера спрашивать. Со стороны виднее казалось. Выиграли - это самое главное.
- Изначально какая задача ставилась? Более атакующая? Забить быстрый гол?
- Думаю, то, что нам давали на установке, мы реализовали. Станислав Черчесов расскажет, правильно мы играли или нет.
– В начале сбора уезжали на обследование. Как сейчас самочувствие?
– Все нормально, в рабочем режиме. Терпимо.
– Насколько все понравилось в сборной?
– Все хорошо, познакомились с ребятами. Хотя многих я и до этого знал. Коллектив дружный, все отлично.
– Не создается ощущение сказки? Еще полтора года назад были третьим в "Уфе", а сейчас в сборной и "Зените" выступаете.
– Конечно! Кроме как сказкой это и сложно назвать. Впереди еще еврокубковые матчи.
Rusfootball.info
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