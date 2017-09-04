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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Педро Роша: перейти в "Спартак" - это лучшее решение на данный момент
Новичок "Спартака" Педро Роша заявил, что переход из "Гремио" в стан красно-белых стал для него лучшим решением на данный момент.
"Болельщики "Гремио" и друзья, официально объявляю, что переезжаю в Россию и буду выступать за московский "Спартак". Огромное спасибо за все, что "Гремио" дал мне с тех пор, как я приехал в команду в 2014 году. Тысячи тренировок сделали меня тем, кем я являюсь сейчас.
Сначала я совершал ошибки, меня критиковали, но я всегда полагался на свой потенциал, спокойно шел к своей цели. Время прошло, все изменилось. Мы завоевали Кубок Бразилии, и каждый день я продолжал доказывать, что заслужил надеть самую красивую футболку в Бразилии, которую чтил с первого дня.
Выбор всегда будет трудным, но вместе с моей семьей я считаю это решение лучшим на данный момент", - написал Роша в Instagram.
"Болельщики "Гремио" и друзья, официально объявляю, что переезжаю в Россию и буду выступать за московский "Спартак". Огромное спасибо за все, что "Гремио" дал мне с тех пор, как я приехал в команду в 2014 году. Тысячи тренировок сделали меня тем, кем я являюсь сейчас.
Сначала я совершал ошибки, меня критиковали, но я всегда полагался на свой потенциал, спокойно шел к своей цели. Время прошло, все изменилось. Мы завоевали Кубок Бразилии, и каждый день я продолжал доказывать, что заслужил надеть самую красивую футболку в Бразилии, которую чтил с первого дня.
Выбор всегда будет трудным, но вместе с моей семьей я считаю это решение лучшим на данный момент", - написал Роша в Instagram.
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