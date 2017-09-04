Педро Роша: перейти в "Спартак" - это лучшее решение на данный момент

Новичок "Спартака" Педро Роша заявил, что переход из "Гремио" в стан красно-белых стал для него лучшим решением на данный момент."Болельщики "Гремио" и друзья, официально объявляю, что переезжаю в Россию и буду выступать за московский "Спартак". Огромное спасибо за все, что "Гремио" дал мне с тех пор, как я приехал в команду в 2014 году. Тысячи тренировок сделали меня тем, кем я являюсь сейчас.Сначала я совершал ошибки, меня критиковали, но я всегда полагался на свой потенциал, спокойно шел к своей цели. Время прошло, все изменилось. Мы завоевали Кубок Бразилии, и каждый день я продолжал доказывать, что заслужил надеть самую красивую футболку в Бразилии, которую чтил с первого дня.Выбор всегда будет трудным, но вместе с моей семьей я считаю это решение лучшим на данный момент", - написал Роша в Instagram.