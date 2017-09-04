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Жена Икарди: Мауро получал предложения выступать за Италию два или три раза

Нападающий "Интера" Мауро Икарди мог выступать за сборную Италии, рассказала супруга футболиста Ванда Нара.

"Он получал предложения выступать за Италию два или три раза, но всегда отказывался. Он был очень счастлив, когда новый главный тренер Хорхе Сампаоли вызвал его, потому что он мечтал о том, чтобы стать частью сборной Аргентины", - цитирует Нару Telefe.
Теги: Икарди Сборная Италии Интер
Сегодня, 21:40
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№2 Написал: Андрей евсеев (Сегодня, 22:09) #
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нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 4.09.2017
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше пусть расскажет, когда в Зенит приедет, собирался же, а то замучились дыры латать в составе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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