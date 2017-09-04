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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жена Икарди: Мауро получал предложения выступать за Италию два или три раза
Нападающий "Интера" Мауро Икарди мог выступать за сборную Италии, рассказала супруга футболиста Ванда Нара.
"Он получал предложения выступать за Италию два или три раза, но всегда отказывался. Он был очень счастлив, когда новый главный тренер Хорхе Сампаоли вызвал его, потому что он мечтал о том, чтобы стать частью сборной Аргентины", - цитирует Нару Telefe.
"Он получал предложения выступать за Италию два или три раза, но всегда отказывался. Он был очень счастлив, когда новый главный тренер Хорхе Сампаоли вызвал его, потому что он мечтал о том, чтобы стать частью сборной Аргентины", - цитирует Нару Telefe.
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