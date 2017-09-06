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Де Росси вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную Италии

Матч с Израилем стал для полузащитника сборной Италии Даниэле Де Росс 116-м в футболке "скуадра адзурра", сообщает OptaPaolo.

Таким образом, по этому показателю 34-летний Де Росси вышел на четвёртое место в истории сборной Италии, сравнявшись с Андреа Пирло.

Лидер по количеству матчей за итальянскую сборную - Джанлуиджи Буффон (171 матч).
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 02:10
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