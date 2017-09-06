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Давид Алаба травмировал лодыжку и выбыл на неопределенное время

Защитник "Баварии" и сборной Австрии Давид Алаба травмировал лодыжку в матче квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Грузии, сообщает Goal.com.

Футболист отправился в расположение мюнхенского клуба для прохождения медобследования, после которого станут известны точные сроки восстановления.
Теги: Алаба Бавария
Сегодня, 19:29
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