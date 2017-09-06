Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

18-летний защитник "Аякса" заинтересовал "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику амстердамского "Аякса" Маттейсу де Лигтому, сообщает El Mundo Deportivo.

Скауты каталонского клуба предоставили клубу положительный отчет по 18-летнему беку нидерландского гранда. Учитывая молодой возраст футболиста, "Барселона" планирует продолжить следить за перспективным игроком.
Теги: Аякс Барселона Трансферы
Вчера, 23:41
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.