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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Хоффенхайм" взял верх над "Баварией"
"Бавария" уступила "Хоффенхайму" в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.
Чемпионат Германии
3 тур
"Хоффенхайм" - "Бавария" 2:0
Гол: Ут, 28, 51
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Нордтвейт, Цубер (Шульц, 69), Амири, Демирбай, Гайгер (Полянски, 63), Ут (Окс, 75), Крамарич
"Бавария": Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Киммих, Руди (Роббен, 57), Толиссо, Алькантара, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78), Коман
Предупреждения: Хюбнер, 30, Цубер, 64, Кадержабек, 65, Хуммельс, 90+5
Чемпионат Германии
3 тур
"Хоффенхайм" - "Бавария" 2:0
Гол: Ут, 28, 51
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Нордтвейт, Цубер (Шульц, 69), Амири, Демирбай, Гайгер (Полянски, 63), Ут (Окс, 75), Крамарич
"Бавария": Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Киммих, Руди (Роббен, 57), Толиссо, Алькантара, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78), Коман
Предупреждения: Хюбнер, 30, Цубер, 64, Кадержабек, 65, Хуммельс, 90+5
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