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"Хоффенхайм" взял верх над "Баварией"

"Бавария" уступила "Хоффенхайму" в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

3 тур

"Хоффенхайм" - "Бавария" 2:0

Гол: Ут, 28, 51

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Нордтвейт, Цубер (Шульц, 69), Амири, Демирбай, Гайгер (Полянски, 63), Ут (Окс, 75), Крамарич

"Бавария": Нойер, Рафинья (Рибери, 78), Хуммельс, Мартинес, Киммих, Руди (Роббен, 57), Толиссо, Алькантара, Левандовски, Мюллер (Родригес, 78), Коман

Предупреждения: Хюбнер, 30, Цубер, 64, Кадержабек, 65, Хуммельс, 90+5
Теги: Хоффенхайм Бавария
Сегодня, 21:36
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№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:47) #
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online

Цитата: spiri
Глядя на состав Баварии,не верится!!
И-все же??
СВЕРШИЛОСЬ??
Деньги не решают ВСЕ?? blush

Владелец хофенхайма миллиардер
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глядя на состав Баварии,не верится!!
И-все же??
СВЕРШИЛОСЬ??
Деньги не решают ВСЕ?? blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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