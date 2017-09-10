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Юлиан Нагельсманн: рады, что смогли победить "Баварию"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Баварией" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

"Мы рады, что смогли победить. Мы сегодня во всем были хуже "Баварии", за исключением забитых мячей. Мы незаслуженно повели в счете, с точки зрения "Баварии" гол случился очень не вовремя. Нам повезло, что Левандовски попал в перекладину. Но мы много бегали, играли от всего сердца и вполне наработали на победу", - цитирует специалиста официальный сайт "Баварии".
Теги: Хоффенхайм Бавария
Сегодня, 02:04
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