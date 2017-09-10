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Аймен Абденнур: я выбрал "Зенит", но потом "Марсель" вновь проявил заинтересованность во мне

Защитник "Марселя" Аймен Абденнур рассказал о своем переходе во французский клуб из "Валенсии". Интерес к игроку также проявлял "Зенит".

"Я вел переговоры с "Марселем" последние два месяца. Я был польщен интересом такой команды, но конкретных предложений не получал. Ко мне также был интерес из Англии и России. В итоге я выбрал "Зенит", потому что это клуб с историей и прекрасным стадионом. Кроме того, в 2018 году в России пройдет чемпионат мира. Но в последний момент "Марсель" вновь проявил заинтересованность в моих услугах, и я быстро изменил свое решение. Это один из лучших клубов в истории Франции, у которого сегодня строится прекрасный проект. Без колебаний согласился на предложение "Марселя", – цитирует Абденнура L`Equipe.
Теги: Абденнур Зенит Марсель
Сегодня, 11:04
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№2 Написал: Валерия Сугак (Сегодня, 11:08) #
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 11:08) #
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