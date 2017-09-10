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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:55
"Динамо" СПб уступило "Авангарду" (1)
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20:01
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Анзор Кавазашвили: приятно, что играют Квинси и Адриано, но почему в атаке «Спартака» нет ни одного российского игрока?
17:02
Владимир Рыков: нас многие эксперты на "Матч ТВ" уже отправили куда-то... Но нас рано списывать (видео)
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16:56
"Динамо" - "Зенит": оценки игроков (3)
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16:53
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16:15
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15:08
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"Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт"
В матче 3-го тура бундеслиги "Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт" – 3:1.
Чемпионат Германии
3 тур
"Шальке-04" - "Штутгарт" 3:1
Голы: Бенталеб, 4 (пен.), Аколо, 40, Очипка, 47, Бургшталлер, 48
"Шальке-04": Ферман, Керер, Очипка, Налдо, Настасич, Стамбули, Горецка, Бенталеб (Калиджиури, 46), Коноплянка, Арит (Маккенни, 76), Мейер (Бургшталлер, 46)
"Штутгарт": Цилер, Бек (Асано, 72), Аого, Каминьски, Баумгартль, Павар, Гентнер, Мангала (Аскасибар, 62), Брекало, Аколо (Донис, 59), Теродде
Предупреждения: Донис, 63, Маккенни, 82
Чемпионат Германии
3 тур
"Шальке-04" - "Штутгарт" 3:1
Голы: Бенталеб, 4 (пен.), Аколо, 40, Очипка, 47, Бургшталлер, 48
"Шальке-04": Ферман, Керер, Очипка, Налдо, Настасич, Стамбули, Горецка, Бенталеб (Калиджиури, 46), Коноплянка, Арит (Маккенни, 76), Мейер (Бургшталлер, 46)
"Штутгарт": Цилер, Бек (Асано, 72), Аого, Каминьски, Баумгартль, Павар, Гентнер, Мангала (Аскасибар, 62), Брекало, Аколо (Донис, 59), Теродде
Предупреждения: Донис, 63, Маккенни, 82
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