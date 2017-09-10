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"Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт"

В матче 3-го тура бундеслиги "Шальке" на своем поле обыграл "Штутгарт" – 3:1.

Чемпионат Германии

3 тур

"Шальке-04" - "Штутгарт" 3:1

Голы: Бенталеб, 4 (пен.), Аколо, 40, Очипка, 47, Бургшталлер, 48

"Шальке-04": Ферман, Керер, Очипка, Налдо, Настасич, Стамбули, Горецка, Бенталеб (Калиджиури, 46), Коноплянка, Арит (Маккенни, 76), Мейер (Бургшталлер, 46)

"Штутгарт": Цилер, Бек (Асано, 72), Аого, Каминьски, Баумгартль, Павар, Гентнер, Мангала (Аскасибар, 62), Брекало, Аколо (Донис, 59), Теродде

Предупреждения: Донис, 63, Маккенни, 82
Теги: Шальке Штутгарт
Сегодня, 21:04
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