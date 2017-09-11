Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:20
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (5)
ЦСКА провел тренировку в Лиссабоне (5)
Вчера 23:08
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Вчера 22:04
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (37)
Квинси Промес: 50 голов в 100 матчах за "Спартак" - даже представить не мог, что такое возможно (37)
Вчера 21:42
"Сельта" одолела "Алавес"
"Сельта" одолела "Алавес"
Румменигге - о Левандовски: кто будет критиковать "Баварию", будет иметь дело со мной
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге ответил на слова форварда мюнхенцев Роберта Левандовского, который ранее усомнился в способности немецкой команды конкурировать с европейскими топ-клубами.
"Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров по команде, будут иметь дело со мной. Мы сейчас нуждаемся в большей эффективности. Нам нужно быть серьезнее.
Вероятно, Левандовски раздражен трансферами "ПСЖ". Но он наш игрок и заслуживает своих денег. В его контракте до 2021 года нет суммы отступных. Роберту не стоит волноваться. В этом сезоне у нас очень хорошая команда. И у нас давняя серьезная и успешная философия", - цитирует Румменигге "Газета.Ru" со ссылкой на Sport Bild.
"Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров по команде, будут иметь дело со мной. Мы сейчас нуждаемся в большей эффективности. Нам нужно быть серьезнее.
Вероятно, Левандовски раздражен трансферами "ПСЖ". Но он наш игрок и заслуживает своих денег. В его контракте до 2021 года нет суммы отступных. Роберту не стоит волноваться. В этом сезоне у нас очень хорошая команда. И у нас давняя серьезная и успешная философия", - цитирует Румменигге "Газета.Ru" со ссылкой на Sport Bild.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.