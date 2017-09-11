Опрос:

Новости партнеров

Румменигге - о Левандовски: кто будет критиковать "Баварию", будет иметь дело со мной

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге ответил на слова форварда мюнхенцев Роберта Левандовского, который ранее усомнился в способности немецкой команды конкурировать с европейскими топ-клубами.

"Те, кто публично критикуют тренера, клуб или партнеров по команде, будут иметь дело со мной. Мы сейчас нуждаемся в большей эффективности. Нам нужно быть серьезнее.

Вероятно, Левандовски раздражен трансферами "ПСЖ". Но он наш игрок и заслуживает своих денег. В его контракте до 2021 года нет суммы отступных. Роберту не стоит волноваться. В этом сезоне у нас очень хорошая команда. И у нас давняя серьезная и успешная философия", - цитирует Румменигге "Газета.Ru" со ссылкой на Sport Bild.
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 11:57
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.