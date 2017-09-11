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Геннадий Орлов: Месси в "Зените"? У нас будут футболисты и посильнее

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в "Зените" будут футболисты по уровню сильнее нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси не создан для "Зенита". У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодёжи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров", —- сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Теги: Орлов Месси Зенит
Сегодня, 20:07
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21
(9)
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"да, Месси, у него не той системы"(с)


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Это финиш. Гену пора списывать.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Спорт и, в частности, футбол в стране катится с каждым годом все глубже в задницу, а он тут рассуждает о появлении футболистов уровнем выше, чем Месси... Никто не отрицает наличие талантов в стране, но даже наличие талантливых спортсменов и гениальных тренеров не позволит обязательно появиться игрокам уровня Месси, Роналду, Роналдиньо и т.д. Такие игроки рождаются один на миллион и не удивлюсь, что возможно 9 из 10 таких рожденных даже не пробуют играть в футбол за свою жизнь. Уж слишком много тут должно срастись во едино, чтобы появился такой игрок...
И да, объясните кто-нибудь Геннадию Сергеевичу, что футболисты не трава и не мох - они не растут на стадионе, на стадионе они лишь показывают свои результаты подготовки. Хотя глядя на большинство наших футболистов складывается ощущение, что они растут именно на стадионе - вышел на игру и растет, матч окончен и все, до следующего матча отдыхать.
Регистрация: 23.03.2016
№18 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это конец sweat_smile

Вообще колпак уехал у деда dizzy_face


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№17 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Баклан прилетел! (белочек не хватает)
Регистрация: 2.08.2015
№16 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какой Месси??? У них дзюба есть!!!
Регистрация: 30.07.2014
№15 Написал: mustang (Сегодня, 21:09) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
и это Дзюба smiley
Регистрация: 23.12.2015
№14 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:01) #
  • +3
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Да это диагноз! Надо принять лекарства и в постель! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
старческий маразм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (5)
online

Если у ГСО такой юмор, то он какой то ку-ку, если честно.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (9)
online

Пирдуха просто eбaнистических размеров. Просто побуквенно, смакуя.

"Месси не создан для "Зенита".

Однозначно, блеать!!! Не той системы этот Месси, чтобы без вазелина сразу в Зину - это надо заслужить. Цветом, фамилией (быть передасом - ихо все!), идиотизмом - а лучше сразу всем, как Большой Дзю - кумир 15-имиллионной голубой торсиды. Какой там Месси нах???

У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты.

Со временем у вас все будет вообще - и даже говночашка будет сама запрыгивать в потные грязные ладошки. В том мире - снов и сновидений, усопших душ.

Вообще в мире есть только один футболист, не говорим даже сильней, а соразмерный по таланту с Месси (позорно забракованного самим Геной Орловым) - это Роналдо. Их таки будет в Зине сколько штук???

Мечтатель - это когда тебе 15-20 лет, а в вашем душном возрасте все это называется маразм. Или Альцгеймер - в зависимости от текущей стадии.

На стадионе футболисты не растут - трава и то, со скрипом. А футболисты произрастают в разных академиях и школах, которых у вас, деда - уже нет.
Я просто знаю, сколько талантливой молодёжи в нашей стороне.

Это что за такая сторона? Направо от моста Кадырова??? Или налево от Крестовского, отмерив километр от последнего зарытого таджика?

Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров"

И еще Реалом называться - тогда все точно полетит.

Деда совсем уже близок к публичному безумию. Не долог час, когда он обосрется в прямом эфире и еще будет это ложкой жрать. А все вокруг восторженно хлопать в ладоши - какой же креативный этот дедушка Орлов. Бакланьи купоросные перфомансы

Новое время ставит свою пробу
Орлов в каждом бомже строит себе дорогу
Спокоен тот, кто хранит в себе Бога
Баклан в каждом бомже строит себе дорогу
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:39) #
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  •  (4)

Это неполный текст видимо. Он должен уточнить , что уже есть, но не назовет, чтобы не увели.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Dock Москва (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (4)

где????
Регистрация: 19.03.2006
№8 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 20:25) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена, карета скорой помощи стоит у твоего подъезда.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:19) #
  • -5
  •  (13)

Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров", —

Осталось хyй да нихyя!
Старый конченный маразматик Гена Орлов-олицетворение мразотности все где сбголубое!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (10)
online

Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты.

Сначала слазь на крышу "Крестовского" и разгони всех бакланов, которые там всё загадили, а уж потом, под чаёк в дворницкой, и помечтаешь. wink
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:17) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Конечная...
Регистрация: 8.08.2016
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:13) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oukb8071988
Вызываите докторов

не,ну он же признался что просто мечтает.так же и про 15 лямов болел мечтают они.и топ клубом в своих мечтах являются.и историю выдумывают.это ж запитерцы...а некоторые из них запитерасты


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:12) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
smiley Вызывайте просто скорую..зто не лечится..
Вас наепали..а они уже Месси за футболиста не считают..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Генадий Жуков (Сегодня, 20:10) #
  • -16
  •  (16)

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://sem.chat/kachok
Регистрация: 11.09.2017
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:09) #
  • +6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вызываите докторов
Регистрация: 24.11.2008
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