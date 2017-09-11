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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:54
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Геннадий Орлов: Месси в "Зените"? У нас будут футболисты и посильнее
Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в "Зените" будут футболисты по уровню сильнее нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Месси не создан для "Зенита". У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодёжи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров", —- сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Месси не создан для "Зенита". У нас со временем будут футболисты сильнее. Я мечтатель и верю, что на новом стадионе вырастут замечательные футболисты. Я просто знаю, сколько талантливой молодёжи в нашей стороне. Только надо правильно построить учебно-тренировочную работу и найти хороших тренеров", —- сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
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