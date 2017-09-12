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Денис Бояринцев возглавил ивановский "Текстильщик"

Бывший хавбек "Спартака" Денис Бояринцев назначен главным тренером ивановского "Текстильщика", передает официальный сайт клуба.

Бояринцев свою тренерскую карьеру он начал в 2014 году в московском "Торпедо". В этом же году он руководил молодежным составом черно-белых в первенстве дублирующих команд в премьер-лиги. С 26 февраля 2016 года по сентябрь 2017 он являлся старшим тренером новотроицкой "Носты".
Теги: Бояринцев
Сегодня, 11:06
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1
(1)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Бояре !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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