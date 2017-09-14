Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Фанаты "Спартака" едва не попали файером в арбитра Айтекина (видео)

В матче "Марибор" – "Спартак" файер с сектора, где находились фанаты гостей, едва не попал в главного арбитра Дениза Айтекина.

После этого матч был прерван на несколько минут.

Перед матчем были стычки фанов обеих команд между собой и с полицией.

Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 01:04
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 01:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как бы боком для спортачка это не обернулась. Или штраф или без фанатского сектора. А может быть ещё хуже, пустые трибуны в домашнем матче
Регистрация: 5.11.2010
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Wilshere
Думаю, целились в кого-то из крайних защитников

в Ещенко. видимо.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 01:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, целились в кого-то из крайних защитников
Регистрация: 4.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.