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СМИ: Роберт Левандовски попросил агента организовать его переход в "Реал"

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в следующем году может продолжить карьеру в мадридском "Реала", передает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

Сообщается, что футболист обратился с просьбой об организации данного трансфера к своему агенту.

Напомним, ранее 29-летний польский форвард остался недоволен неспособностью клуба составить конкуренцию "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке.

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Теги: Левандовски Реал Бавария
Сегодня, 08:51
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