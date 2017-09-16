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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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СМИ: Роберт Левандовски попросил агента организовать его переход в "Реал"
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в следующем году может продолжить карьеру в мадридском "Реала", передает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.
Сообщается, что футболист обратился с просьбой об организации данного трансфера к своему агенту.
Напомним, ранее 29-летний польский форвард остался недоволен неспособностью клуба составить конкуренцию "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке.
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной
Сообщается, что футболист обратился с просьбой об организации данного трансфера к своему агенту.
Напомним, ранее 29-летний польский форвард остался недоволен неспособностью клуба составить конкуренцию "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке.
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной
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