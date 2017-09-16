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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Игорь Колыванов: с Манчини встречались неоднократно, два раза даже майками менялись
Отыграв 10 лет в "Болонье" и "Фодже", Игорь Колыванов не раз встречался с Роберто Манчини в матчах Серии А. Экс-наставник "Уфы" в преддверии матча на стадионе "Санкт-Петербург" рассказал, есть ли настрой у тренеров на матчи против бывших команд.
— Вы часто пересекались с Манчини, выступая в Италии?
— Неоднократно. В свое время даже два раза майками менялись, когда он в "Сампдории" играл. Однозначно это один из лучших атакующих полузащитников. Или нападающих. Он все время играл второго нападающего при схеме 4–4–2. Его заслуга в том, что все нападающие, с которыми он играл, забивали по 20–30 мячей за сезон: и Виалли, и Энрико Кьеза, и Монтелла, который сейчас тренирует "Милан". Очень умный был футболист! Невероятные передачи отдавал тем, кто играл с ним в компании: и в "Сампдории", и в "Лацио".
— Часто говорят, что футболисты против бывших команд играют с особым настроем. А для тренеров такие матчи тоже особенные?
— Вы о Сергее Семаке? В первую очередь он сейчас профессионально работает в "Уфе". Хочет создать команду, которая бы смотрелась, умела бы и обороняться, и атаковать. Чтобы во всех линиях были подобраны качественные игроки. Но в любом случае определенный настрой есть. Семак в Питере долгое время как играл, так и работал помощником. Хочется ему, наверное, показать, что он соответствует определенному уровню. В "Уфе" в него верят как руководители, так и команда.
ФК "Зенит"
— Вы часто пересекались с Манчини, выступая в Италии?
— Неоднократно. В свое время даже два раза майками менялись, когда он в "Сампдории" играл. Однозначно это один из лучших атакующих полузащитников. Или нападающих. Он все время играл второго нападающего при схеме 4–4–2. Его заслуга в том, что все нападающие, с которыми он играл, забивали по 20–30 мячей за сезон: и Виалли, и Энрико Кьеза, и Монтелла, который сейчас тренирует "Милан". Очень умный был футболист! Невероятные передачи отдавал тем, кто играл с ним в компании: и в "Сампдории", и в "Лацио".
— Часто говорят, что футболисты против бывших команд играют с особым настроем. А для тренеров такие матчи тоже особенные?
— Вы о Сергее Семаке? В первую очередь он сейчас профессионально работает в "Уфе". Хочет создать команду, которая бы смотрелась, умела бы и обороняться, и атаковать. Чтобы во всех линиях были подобраны качественные игроки. Но в любом случае определенный настрой есть. Семак в Питере долгое время как играл, так и работал помощником. Хочется ему, наверное, показать, что он соответствует определенному уровню. В "Уфе" в него верят как руководители, так и команда.
ФК "Зенит"
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