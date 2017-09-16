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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко – журналистам: вы не задаёте вопросов на пресс-конференции, а потом требуете эксклюзива. Его не будет (видео)
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Златан Ибрагимович: возвращаюсь на поле не для того, чтобы быть собой, я буду лучше после возвращения (1)
"Бавария" дома разгромила "Майнц"
В матче 4-го тура чемпионата Германии "Бавария" одержала победу над "Майнцом" (4:0).
Чемпионат Германии
4 тур
"Бавария" - "Майнц" 4:0
Гол: Роббен, 11, 23, Левандовски, 50, 77
"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг (Зюле, 65), Хуммельс, Киммих, Алькантара, Роббен (Рибери, 65), Видаль (Руды, 72), Левандовски, Мюллер, Коман
"Майнц": Адлер, Донати, Брозински (Гбамин, 65), Диалло (Муто, 76), Белл, Балогун, Фрай, Сердар, Кайсон, Эцтунали, де Бласис (Латца, 46)
Предупреждения: Белл, 36, Рафинья, 42, Диалло, 55, Боатенг, 55
"Вердер" - "Шальке-04" 1:2
Гол: Сане, 20 - Велькович, 22 (авто.), Горецка, 83
"Вердер": Павленка, Селасси (Хайрович, 84), Аугустинсон, Сане, Бауэр, Велькович, Кайнц, Эггештайн, Делейни, Бартельм, Крузе (Белфодил, 19)
"Шальке": Ферман, Очипка, Настасич, Налдо, Керер, Калиджиури, Стамбули (Бенталеб, 47), Горецка, Арит, Коноплянка (Ди Санто, 61), Бургшталлер
Предупреждения: Керер, 18, Стамбули, 45+1, Ди Санто, 61, Селасси, 68, Хайрович, 90
"Айнтрахт" Ф - "Аугсбург" 1:2
Гол: Йович, 79 - Макс, 20, Каюби, 77
"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Фалетт, Сальседо (Ребич, 46 (Йович, 68)), Чэндлер, Виллемс (Тавата, 78), Гачинович, Хасебе, де Гузман, Боатенг, Аллер
"Аугсбург": Хиц, Гаувелеу, Опаре, Макс (Стафилидис, 80), Хинтереггер, Хеллер, Байер, Хедира, Шмид (Каюби, 68), Чол, Финнбогасон (Кордоба, 89)
Предупреждения: де Гузман, 45, Хедира, 68, Опаре, 82, Хиц, 90+2, Йович, 90+3
Чемпионат Германии
4 тур
"Бавария" - "Майнц" 4:0
Гол: Роббен, 11, 23, Левандовски, 50, 77
"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг (Зюле, 65), Хуммельс, Киммих, Алькантара, Роббен (Рибери, 65), Видаль (Руды, 72), Левандовски, Мюллер, Коман
"Майнц": Адлер, Донати, Брозински (Гбамин, 65), Диалло (Муто, 76), Белл, Балогун, Фрай, Сердар, Кайсон, Эцтунали, де Бласис (Латца, 46)
Предупреждения: Белл, 36, Рафинья, 42, Диалло, 55, Боатенг, 55
"Вердер" - "Шальке-04" 1:2
Гол: Сане, 20 - Велькович, 22 (авто.), Горецка, 83
"Вердер": Павленка, Селасси (Хайрович, 84), Аугустинсон, Сане, Бауэр, Велькович, Кайнц, Эггештайн, Делейни, Бартельм, Крузе (Белфодил, 19)
"Шальке": Ферман, Очипка, Настасич, Налдо, Керер, Калиджиури, Стамбули (Бенталеб, 47), Горецка, Арит, Коноплянка (Ди Санто, 61), Бургшталлер
Предупреждения: Керер, 18, Стамбули, 45+1, Ди Санто, 61, Селасси, 68, Хайрович, 90
"Айнтрахт" Ф - "Аугсбург" 1:2
Гол: Йович, 79 - Макс, 20, Каюби, 77
"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Фалетт, Сальседо (Ребич, 46 (Йович, 68)), Чэндлер, Виллемс (Тавата, 78), Гачинович, Хасебе, де Гузман, Боатенг, Аллер
"Аугсбург": Хиц, Гаувелеу, Опаре, Макс (Стафилидис, 80), Хинтереггер, Хеллер, Байер, Хедира, Шмид (Каюби, 68), Чол, Финнбогасон (Кордоба, 89)
Предупреждения: де Гузман, 45, Хедира, 68, Опаре, 82, Хиц, 90+2, Йович, 90+3
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