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"Бавария" дома разгромила "Майнц"

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Бавария" одержала победу над "Майнцом" (4:0).

Чемпионат Германии

4 тур

"Бавария" - "Майнц" 4:0

Гол: Роббен, 11, 23, Левандовски, 50, 77

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг (Зюле, 65), Хуммельс, Киммих, Алькантара, Роббен (Рибери, 65), Видаль (Руды, 72), Левандовски, Мюллер, Коман

"Майнц": Адлер, Донати, Брозински (Гбамин, 65), Диалло (Муто, 76), Белл, Балогун, Фрай, Сердар, Кайсон, Эцтунали, де Бласис (Латца, 46)

Предупреждения: Белл, 36, Рафинья, 42, Диалло, 55, Боатенг, 55

"Вердер" - "Шальке-04" 1:2

Гол: Сане, 20 - Велькович, 22 (авто.), Горецка, 83

"Вердер": Павленка, Селасси (Хайрович, 84), Аугустинсон, Сане, Бауэр, Велькович, Кайнц, Эггештайн, Делейни, Бартельм, Крузе (Белфодил, 19)

"Шальке": Ферман, Очипка, Настасич, Налдо, Керер, Калиджиури, Стамбули (Бенталеб, 47), Горецка, Арит, Коноплянка (Ди Санто, 61), Бургшталлер

Предупреждения: Керер, 18, Стамбули, 45+1, Ди Санто, 61, Селасси, 68, Хайрович, 90

"Айнтрахт" Ф - "Аугсбург" 1:2

Гол: Йович, 79 - Макс, 20, Каюби, 77

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Фалетт, Сальседо (Ребич, 46 (Йович, 68)), Чэндлер, Виллемс (Тавата, 78), Гачинович, Хасебе, де Гузман, Боатенг, Аллер

"Аугсбург": Хиц, Гаувелеу, Опаре, Макс (Стафилидис, 80), Хинтереггер, Хеллер, Байер, Хедира, Шмид (Каюби, 68), Чол, Финнбогасон (Кордоба, 89)

Предупреждения: де Гузман, 45, Хедира, 68, Опаре, 82, Хиц, 90+2, Йович, 90+3
Теги: Бавария Майнц
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