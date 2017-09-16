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Андрей Бутенко: арбитр прав, что не засчитал гол ЦСКА

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал эпизод, произошедший на 76-й минуте матча ЦСКА – "Ростов".

При счете 2:0 в ходе атаки армейцев Марио Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел
сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. Но оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.

Главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа и его второй ассистент Игорь Демешко из Химок взятия ворот не зафиксировали.

"На фотографии на сайте "Спорт-Экспресса", где голкипер находится за линией ворот и лежа придерживает мяч рукой, я делаю вывод, что мяч линию не пересек. Но это по фотографии. Думаю, если перенести камеру на линию ворот, то еще больше будет объективности в том, что арбитр принял верное решение", – сказал Бутенко.
Теги: Бутенко ЦСКА Ростов
Сегодня, 22:04
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«МЮ»
при 0:0 бы засчитал,а это все показуха,когда уже был нужный результат
Регистрация: 9.03.2017
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