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Василий Уткин: позвоните в Ливерпуль. Им тут хватит семерых

Российский комментатор Василий Уткин не оставил без внимания матч 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком".

Напомним, команды разошлись миром (2:2). "Тосно" играл вдесятером с 30-й минуты.

"Позвоните в Ливерпуль. Им тут хватит семерых", – написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Ливерпуль Спартак
Сегодня, 16:18
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(4)
№7 Написал: seryu Москва (Сегодня, 17:10) #
  • +3
  •  (3)

Вася, кратко и как всегда в точку.
Регистрация: 17.03.2009
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вася фулюган smile
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:46) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всемером врядли,а вот вдесятером навалякают мячей пять.
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вася,тебя так не хватает на ТВ.


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Стыдно, команда без звёзд но с желанием почти раскатала нас, что будет если прибавить мастерства
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Kostik (Сегодня, 16:26) #
  • +3
  •  (3)

laughing еще тот тролль))
Регистрация: 20.03.2008
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