Василий Уткин: позвоните в Ливерпуль. Им тут хватит семерых

Российский комментатор Василий Уткин не оставил без внимания матч 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком".Напомним, команды разошлись миром (2:2). "Тосно" играл вдесятером с 30-й минуты."Позвоните в Ливерпуль. Им тут хватит семерых", – написал Уткин в твиттере.