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Алексей Спиридонов: Карреру уже надо увольнять

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера уже не управляет командой, его надо отправить в отставку, заявил чемпион Европы 2013 года по волейболу, болельщик "красно-белых" Алексей Спиридонов.

"Нельзя против десятерых так играть! Лучше бы проиграли вообще. Я уже за "Тосно" был после 2:2, пускай уже третий забьют "Спартаку", думал. Я очень сильно расстроился. Ужасно играет "Спартак". Каррера уже не управляет командой, его надо увольнять. Каррера потерял связь с игроками, он уже поплыл. Я как игрок работал четыре года с итальянскими тренерами. Для того чтобы он остался в "Спартаке", не надо было приводить в тренерский штаб всё итальянское семейство. Надо было, чтобы Каррера работал один, а помощники были только спартаковские", - цитирует Спиридонова "Р-Спорт".
Теги: Каррера Спартак Тосно
Сегодня, 17:10
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(5)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Какой суровый...
начинается...

Не суровый, а категоричный, и нетерпеливый, типичная свинья.
Перевожу: для него уже всё ясно, кто виноват, что делать, в чём причины неудач, вывод окончательный и обсуждению не подлежит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
какой суровый!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
начинается...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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