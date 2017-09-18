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Роберт Левандовски назвал вздором слова о возможном переходе в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что он дал своему агенту поручение заняться его трансфером в "Реал".

"Переход в "Реал"? Я не обязан комментировать каждый вздор", - цитирует Левандовского tz.de.

Напомним, ранее Левандовский раскритиковал председателя правления клуб Карла-Хайнца Румменигге за то, что немецкий гранд не способен конкурировать в трансферах с такими командами, как "ПСЖ" и "Барселона".
Теги: Левандовски Бавария
Сегодня, 09:53
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