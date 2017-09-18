Роберт Левандовски назвал вздором слова о возможном переходе в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что он дал своему агенту поручение заняться его трансфером в "Реал"."Переход в "Реал"? Я не обязан комментировать каждый вздор", - цитирует Левандовского tz.de.Напомним, ранее Левандовский раскритиковал председателя правления клуб Карла-Хайнца Румменигге за то, что немецкий гранд не способен конкурировать в трансферах с такими командами, как "ПСЖ" и "Барселона".