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"Бавария" в гостях разгромила "Шальке"

"Бавария" одержала крупную победу над "Шальке" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 3:0.

Чемпионат Германии

5 тур

"Шальке-04" - "Бавария" 0:3

Голы: Левандовски, 25 (пен), Хамес, 29, Видаль, 75.

"Шальке-04": Ферманн, Очипка, Керер, Налдо, Настасич, Харит (Коноплянка, 46), Калиджури, Бенталеб, Горецка, МакКенни (Эмболо, 58), Бургшталлер (Ди Санто, 78).

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Киммих, Мартинес (Хуммельс, 76), Рафинья, Толиссо (Видаль, 69), Коман, Хамес, Руди, Мюллер, Левандовски (Тиаго, 65).

Предупреждения: Эмболо, 64.

"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 1:0

Голы: Грегорич, 4

"Аугсбург": Хиц, Опаре, Макс, Гаувелеу, Хинтереггер, Хедира, Моравек (Хеллер, 63), Байер, Каюби, Грегорич (Чол, 46)

"РБ Лейпциг": Мвого, Шмиц, Хальстенберг, Орбан, Комппер (Ильзанкер, 46), Кампль, Забитцер, Демме, Брума, Поульсен (Форсберг, 60), Вернер

Предупреждения: Моравек, 50, Забитцер, 52, Кампль, 77, Байер, 78

"Вольфсбург" - "Вердер" 1:1

Голы: Ориги, 28, Бартельс, 56

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Герардт, Кнохе, Удуокай, Арнольд, Малли, Камачо (Гилявоги, 70), Дидави, Нтеп (Димата, 78), Ориги

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Кальдирола, Бауэр, Велькович, Эггештайн (Баргфреде, 46), Делейни, Гондорф (Бельфодиль, 46), Кайнц, Бартельс

Предупреждения: Гондорф, 43, Кайнц, 50, Камачо, 61
Теги: Бавария Шальке
Вчера, 23:29
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