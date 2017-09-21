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Роберт Левандовски занялся изучением испанского языка

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски начал изучать испанский язык, сообщает Bild.

Сообщается, что польский форвард намерен следующим летом перейти в "Реал". Ранее Левандовски заявил, что счастлив в немецком клубе.

Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке.
Теги: Бавария Левандовски
Сегодня, 02:06
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