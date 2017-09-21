Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (4)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (4)
10:18
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (31)
УЕФА утвердил регламент Лиги наций (31)
08:59
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (2)
Юрий Калитвинцев: говорил, что даже выложиться на 100% для игроков "Динамо" будет недостаточно (2)
05:38
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (7)
Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет (7)
04:59
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками (1)
Борис Игнатьев: ЦСКА не хватило мотивации, "Спартаку" помогло желание реабилитироваться перед болельщиками (1)
04:57
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (7)
Владимир Пономарёв: никакого слива Кубка со стороны ЦСКА не было, решили сэкономить силы и дать практику молодежи (7)
Денис Бояринцев: пока легионеры "Спартака", если честно, играют спустя рукава
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев, возглавдяющий «Текстильщик», ответил на вопросы по поводу выступления красно-белых в новом сезоне.
– Знаю, что после игры с «Тосно» вокруг «Спартака» до сих пор много негатива. Но так было всегда. Когда я играл за красно-белых, после любой неудачи нас полоскали и песочили все, кому не лень, – сказал Бояринцев. – Лишний ажиотаж вокруг команды создавали только лишь потому, что «Спартак» – самый популярный клуб в стране.
– Что, на ваш взгляд, не получается у красно-белых?
– Я думаю, что не совсем хорошо команда провела сборы и оказалась функционально не готова. Хотя матч с «Рубином» был очень хорошим. И я не понимаю тех, кто пишет, что ребята сливают тренера. С «Рубином», значит, не сливали, а с «Тосно» – решили слить? Вот такое неприятно читать в прессе.
– Ветераном «Спартака» Андрей Пятницкий во всех неудачах винит Карреру. Вы согласны с таким мнением?
– Я не обсуждаю работу коллег. Считаю, что Массимо Каррера – тренер с опытом. Команду знает не первый год и ему виднее, как играть, по какой схеме, какие замены делать. Другое дело, что какие-то перестановки не срабатывают. Его основная задача – сделать выводы. Но я лично считаю, что непрофессионально обсуждать главного тренера «Спартака», не находясь в коллективе. Он знает ребят и знает их возможности. Не думаю, что какие-то действия он делает не во благо команды.
– Есть ли шансы у красно-белых против «Ливерпуля» и «Севильи»?
– Я не боюсь предположить, что «Спартак» с такими сильными соперниками сыграет более удачно, чем с «Марибором». Москвичи намного интересней будут смотреться в матчах именно с такими командами, как «Ливерпуль» и «Севилья». Не исключаю, что команда покажет хорошую игру и добьется результата. Сильный соперник дисциплинирует и для легионеров «Спартака» эти команды будут хорошими раздражителями. Я, например, считаю, что многие соперники красно-белых в нашем чемпионате почему-то не стимулируют легионеров «Спартака» играть в полную силу. А в Лиге чемпионов спартаковские иностранцы должны сыграть здорово, и если они затем перенесут эту свою заряженность на «внутренний рынок», то это будет вдвойне здорово. Пока легионеры «Спартака», если честно, играют спустя рукава. Если сравнить прошлый сезон с нынешним – небо и земля.
– В «Спартаке» много травмированных, в том числе ключевых игроков…
– Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у «Спартака» появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.
– Кто, по вашему мнению, главный кандидат на такую роль?
– Я думаю, Саша Самедов. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров «Спартака». Есть Ребров, Комбаров… А бремя лидерства должен взять на себя Самедов.
Советский спорт
– Знаю, что после игры с «Тосно» вокруг «Спартака» до сих пор много негатива. Но так было всегда. Когда я играл за красно-белых, после любой неудачи нас полоскали и песочили все, кому не лень, – сказал Бояринцев. – Лишний ажиотаж вокруг команды создавали только лишь потому, что «Спартак» – самый популярный клуб в стране.
– Что, на ваш взгляд, не получается у красно-белых?
– Я думаю, что не совсем хорошо команда провела сборы и оказалась функционально не готова. Хотя матч с «Рубином» был очень хорошим. И я не понимаю тех, кто пишет, что ребята сливают тренера. С «Рубином», значит, не сливали, а с «Тосно» – решили слить? Вот такое неприятно читать в прессе.
– Ветераном «Спартака» Андрей Пятницкий во всех неудачах винит Карреру. Вы согласны с таким мнением?
– Я не обсуждаю работу коллег. Считаю, что Массимо Каррера – тренер с опытом. Команду знает не первый год и ему виднее, как играть, по какой схеме, какие замены делать. Другое дело, что какие-то перестановки не срабатывают. Его основная задача – сделать выводы. Но я лично считаю, что непрофессионально обсуждать главного тренера «Спартака», не находясь в коллективе. Он знает ребят и знает их возможности. Не думаю, что какие-то действия он делает не во благо команды.
– Есть ли шансы у красно-белых против «Ливерпуля» и «Севильи»?
– Я не боюсь предположить, что «Спартак» с такими сильными соперниками сыграет более удачно, чем с «Марибором». Москвичи намного интересней будут смотреться в матчах именно с такими командами, как «Ливерпуль» и «Севилья». Не исключаю, что команда покажет хорошую игру и добьется результата. Сильный соперник дисциплинирует и для легионеров «Спартака» эти команды будут хорошими раздражителями. Я, например, считаю, что многие соперники красно-белых в нашем чемпионате почему-то не стимулируют легионеров «Спартака» играть в полную силу. А в Лиге чемпионов спартаковские иностранцы должны сыграть здорово, и если они затем перенесут эту свою заряженность на «внутренний рынок», то это будет вдвойне здорово. Пока легионеры «Спартака», если честно, играют спустя рукава. Если сравнить прошлый сезон с нынешним – небо и земля.
– В «Спартаке» много травмированных, в том числе ключевых игроков…
– Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у «Спартака» появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.
– Кто, по вашему мнению, главный кандидат на такую роль?
– Я думаю, Саша Самедов. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров «Спартака». Есть Ребров, Комбаров… А бремя лидерства должен взять на себя Самедов.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.