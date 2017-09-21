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Денис Бояринцев: пока легионеры "Спартака", если честно, играют спустя рукава

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев, возглавдяющий «Текстильщик», ответил на вопросы по поводу выступления красно-белых в новом сезоне.

– Знаю, что после игры с «Тосно» вокруг «Спартака» до сих пор много негатива. Но так было всегда. Когда я играл за красно-белых, после любой неудачи нас полоскали и песочили все, кому не лень, – сказал Бояринцев. – Лишний ажиотаж вокруг команды создавали только лишь потому, что «Спартак» – самый популярный клуб в стране.

– Что, на ваш взгляд, не получается у красно-белых?

– Я думаю, что не совсем хорошо команда провела сборы и оказалась функционально не готова. Хотя матч с «Рубином» был очень хорошим. И я не понимаю тех, кто пишет, что ребята сливают тренера. С «Рубином», значит, не сливали, а с «Тосно» – решили слить? Вот такое неприятно читать в прессе.

– Ветераном «Спартака» Андрей Пятницкий во всех неудачах винит Карреру. Вы согласны с таким мнением?

– Я не обсуждаю работу коллег. Считаю, что Массимо Каррера – тренер с опытом. Команду знает не первый год и ему виднее, как играть, по какой схеме, какие замены делать. Другое дело, что какие-то перестановки не срабатывают. Его основная задача – сделать выводы. Но я лично считаю, что непрофессионально обсуждать главного тренера «Спартака», не находясь в коллективе. Он знает ребят и знает их возможности. Не думаю, что какие-то действия он делает не во благо команды.

– Есть ли шансы у красно-белых против «Ливерпуля» и «Севильи»?

– Я не боюсь предположить, что «Спартак» с такими сильными соперниками сыграет более удачно, чем с «Марибором». Москвичи намного интересней будут смотреться в матчах именно с такими командами, как «Ливерпуль» и «Севилья». Не исключаю, что команда покажет хорошую игру и добьется результата. Сильный соперник дисциплинирует и для легионеров «Спартака» эти команды будут хорошими раздражителями. Я, например, считаю, что многие соперники красно-белых в нашем чемпионате почему-то не стимулируют легионеров «Спартака» играть в полную силу. А в Лиге чемпионов спартаковские иностранцы должны сыграть здорово, и если они затем перенесут эту свою заряженность на «внутренний рынок», то это будет вдвойне здорово. Пока легионеры «Спартака», если честно, играют спустя рукава. Если сравнить прошлый сезон с нынешним – небо и земля.

– В «Спартаке» много травмированных, в том числе ключевых игроков…

– Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у «Спартака» появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.

– Кто, по вашему мнению, главный кандидат на такую роль?

– Я думаю, Саша Самедов. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров «Спартака». Есть Ребров, Комбаров… А бремя лидерства должен взять на себя Самедов.

Советский спорт
Теги: Бояринцев Спартак
Сегодня, 15:37
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№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Так и ВСЕ свиньи..договорняки катают..Федун платить !! stuck_out_tongue_winking_eye


баклан щёлкнул клювом?..вали на свалку.
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:31) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Так и ВСЕ свиньи..договорняки катают..Федун платить !! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 15:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бредятина какая то.
Регистрация: 5.03.2017
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