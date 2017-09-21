Денис Бояринцев: пока легионеры "Спартака", если честно, играют спустя рукава

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев, возглавдяющий «Текстильщик», ответил на вопросы по поводу выступления красно-белых в новом сезоне.– Знаю, что после игры с «Тосно» вокруг «Спартака» до сих пор много негатива. Но так было всегда. Когда я играл за красно-белых, после любой неудачи нас полоскали и песочили все, кому не лень, – сказал Бояринцев. – Лишний ажиотаж вокруг команды создавали только лишь потому, что «Спартак» – самый популярный клуб в стране.– Я думаю, что не совсем хорошо команда провела сборы и оказалась функционально не готова. Хотя матч с «Рубином» был очень хорошим. И я не понимаю тех, кто пишет, что ребята сливают тренера. С «Рубином», значит, не сливали, а с «Тосно» – решили слить? Вот такое неприятно читать в прессе.– Я не обсуждаю работу коллег. Считаю, что Массимо Каррера – тренер с опытом. Команду знает не первый год и ему виднее, как играть, по какой схеме, какие замены делать. Другое дело, что какие-то перестановки не срабатывают. Его основная задача – сделать выводы. Но я лично считаю, что непрофессионально обсуждать главного тренера «Спартака», не находясь в коллективе. Он знает ребят и знает их возможности. Не думаю, что какие-то действия он делает не во благо команды.– Я не боюсь предположить, что «Спартак» с такими сильными соперниками сыграет более удачно, чем с «Марибором». Москвичи намного интересней будут смотреться в матчах именно с такими командами, как «Ливерпуль» и «Севилья». Не исключаю, что команда покажет хорошую игру и добьется результата. Сильный соперник дисциплинирует и для легионеров «Спартака» эти команды будут хорошими раздражителями. Я, например, считаю, что многие соперники красно-белых в нашем чемпионате почему-то не стимулируют легионеров «Спартака» играть в полную силу. А в Лиге чемпионов спартаковские иностранцы должны сыграть здорово, и если они затем перенесут эту свою заряженность на «внутренний рынок», то это будет вдвойне здорово. Пока легионеры «Спартака», если честно, играют спустя рукава. Если сравнить прошлый сезон с нынешним – небо и земля.– Сейчас мне вообще сложно сказать, кто возьмет на себя смелость стать настоящим лидером. Вокруг кого должна строиться команда, как на поле, так и в раздевалке. В прошлом году таким, бесспорно, был Глушаков. И Денис с этой ролью справлялся отлично, брал на себя игру, и было видно, что команда вокруг него крепнет день ото дня. Сейчас такого нет. Если у «Спартака» появится новый лидер, дела точно пойдут резко вверх.– Я думаю, Саша Самедов. Как опытный игрок, он вполне может объединить вокруг себя ребят. Все-таки я больше надеюсь на россиян, чем на легионеров «Спартака». Есть Ребров, Комбаров… А бремя лидерства должен взять на себя Самедов.