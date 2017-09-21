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Александр Григорян показал средний палец фанатам СКА

В матче 1/16 финала Кубка России "Арарат" - "СКА-Хабаровск" болельщики гостей начали оскорблять наставника московской команды Александра Григоряна, сообщает "Спорт-Экспресс".

Трибуна СКА скандировала следующее: "Банана-мама, * мы сегодня Григоряна". В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец. Фанаты "Арарата" поддержали этот жест аплодисментами. Напомним, что ранее Григорян возглавлял клуб из Хабаровска.
Теги: Григорян Арарат СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:14
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7
(3)
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Однако "банана мама" сегодня
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Даже песню сочинили ! За , что это они его так любют ?! flushed


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
надо бы его с Молло подружить

какорин расстроится,не надо


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (6)

Так он же осёл дальневосточный. А ослов бывших не бывает, поэтому и ведёт себя соответственно. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:22) #
  • +4
  •  (8)
online

надо бы его с Молло подружить


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:22) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Странно,вроде не свиньи,а ведут себя как спартаковские болельщики.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фанаты Арарата??? Фанаты прям??? )))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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