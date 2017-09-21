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Дмитрий Комбаров в матче с "Ливерпулем" постарается вместо навесов чаще бить по воротам

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров откликнулся на просьбу одного из болельщиков и пообещал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" он постарается вместо навесов чаще бить по воротам.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится в Москве 26 сентября.

Дмитрий Комбаров в матче с "Ливерпулем" постарается вместо навесов чаще бить по воротам
Теги: Комбаров Спартак Ливерпуль
Сегодня, 22:18
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(1)
№2 Написал: Critique (Сегодня, 22:57) #
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online

Да уж, пора тебе, Дима, внести разнообразие в свою игру.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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