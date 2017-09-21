Дмитрий Комбаров в матче с "Ливерпулем" постарается вместо навесов чаще бить по воротам

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров откликнулся на просьбу одного из болельщиков и пообещал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" он постарается вместо навесов чаще бить по воротам.Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится в Москве 26 сентября.