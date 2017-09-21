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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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23:00
Алан Чочиев: После победы над "Локомотивом" уже не на первом месте - через три дня у нас важнейшая игра в Красноярске
Алан Чочиев: После победы над "Локомотивом" уже не на первом месте - через три дня у нас важнейшая игра в Красноярске
22:39
Почти идеальное дерби (4)
Почти идеальное дерби (4)
22:00
Александр Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь (3)
Александр Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь (3)
21:47
Евгений Муравьев: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников (1)
Евгений Муравьев: "Динамо" после травмы Панченко будет ориентироваться на своих воспитанников (1)
21:18
Рифат Жемалетдинов: еще до матча Бердыев нам говорил, что игра с "Оренбургом" будет тяжелая (1)
Рифат Жемалетдинов: еще до матча Бердыев нам говорил, что игра с "Оренбургом" будет тяжелая (1)
20:54
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Дмитрий Комбаров в матче с "Ливерпулем" постарается вместо навесов чаще бить по воротам
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров откликнулся на просьбу одного из болельщиков и пообещал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" он постарается вместо навесов чаще бить по воротам.
Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится в Москве 26 сентября.
Напомним, что матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится в Москве 26 сентября.
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