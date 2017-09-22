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Константин Лепехин: катастрофы в поражении "Зенита" от "Динамо" никакой нет

Константин Лепехин: катастрофы в поражении "Зенита" от "Динамо" никакой нет Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепехин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 1/16 финала Кубка России против петербуржского "Динамо" (2:3).

- Ваше мнение о сегодняшней игре.

- Настоящая кубковая игра с очень непредсказуемым результатом. На мой взгляд, достаточно приличная игра получилась, интересная для болельщиков. По качеству футбола, конечно, могут быть вопросы, но в целом хорошая кубковая встреча. Была хорошая атмосфера, пришло много фанатов. Настоящее дерби, в котором интрига сохранялась до последней минуты. Динамовцы хорошо смотрелись, особенно в первом тайме. Владели мячом, играли первым номером. Конечно, на этом сказалось удаление защитника Михи Мевли, но это не отменяет того, что "Динамо" настроилось на эту игру очень серьезно и заслуженно одержало победу. Что касается зенитовцев, то их ошарашило это удаление, и им тяжело было сразу же втянуться игру. Молодцы, что смогли быстро вернуться после 0:2 и сравнять счет. Жаль, что не дожали до конца, но катастрофы в этом поражении нет никакой.

- Удаление Мевли вызвало споры в интернете. Что показалось вам?

- Фол был абсолютно точно, но не знаю, тянул ли на удаление. Надо спросить специалистов, потому что неизвестно смог бы он убежать в том моменте или может Мевлю смогли бы подстраховать. А если по самому фолу, то он, безусловно, был. Про карточку надо спрашивать у специалистов, спорная ситуация.

- "Динамо" - новичок ФНЛ, но идет в лидерах турнира. На ваш взгляд, у этой команды есть шансы по итогам сезона пробиться в премьер-лигу?

- Конечно, шансы есть. Команда показала даже не сегодняшней игрой, а в целом, в таком серьезном турнире как первая лига насколько они сильны. Динамовцы хорошо готовы и имеют крепкий состав. На мой взгляд, они заслуженно находятся в лидерах. Очень важно будет, как они пройдут зиму, как усилят свой состав. Все в их руках.

- Учитывая серьезный настрой "Зенита" на чемпионат России и ЛЕ - вылет из Кубка вряд ли можно назвать трагедией для клуба?

- Вопрос сложный. Мне кажется, что для такого большого и серьезного клуба как "Зенит" слово "трагедия" неприемлемо. Вылет из Кубка можно назвать неудачей, но не более того.

- Вылет десяти клубов РФПЛ из Кубка говорит о том, что турнир никому не нужен?

- Нет. Всегда так была, что многие команды премьер-лиги выставляют на ранних стадиях Кубка дублирующие составы. Это не означает, что этот турнир никому не нужен, просто у клубов другие приоритеты. Просто так складывается, что у команд из низших дивизионов серьезный настрой на такие игры и клубам из премьер-лиги тяжело исправить ситуацию по ходу матча.
Теги: Лепехин Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 00:36
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