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Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми, информирует пресс-служба красно-белых.

Сообщается, что 30-летний футболист подписал соглашение до 31 мая 2020 года. Прежний договор защитника истекал летом 2019 года.
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 14:24
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(3)
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:24) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличная новость.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Мои слова сочувствия нормальным болельщикам этого некогда добротного клуба.
Регистрация: 27.07.2013
№7 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Зря!
Регистрация: 4.08.2016
№6 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично! Комбаров - это лицо Спартака.
Регистрация: 2.12.2014
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
агенты

В этих случаях я всегда вспоминаю прудникова: парень за 200 игр забил чуть больше 20 мячей- и всегда пристроен!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
+
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 14:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ждал ,что его уберут из команды .Выходит напрасно .

Цитата: Казак Ли Хой
Иногда у меня складывается впечатление, что Комбаров внебрачный сын Федуна...
...либо он ему жизнь спас..


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Поло (Сегодня, 14:34) #
  • +1
  •  (3)

Комбаров и Глушаков продлевают контракт в один день... и после этого вы говорите, что агенты не рулят целыми клубами??))
Регистрация: 23.03.2017
№1 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 14:27) #
  • +8
  •  (10)
online

Иногда у меня складывается впечатление, что Комбаров внебрачный сын Федуна...


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
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