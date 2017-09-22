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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком"
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми, информирует пресс-служба красно-белых.
Сообщается, что 30-летний футболист подписал соглашение до 31 мая 2020 года. Прежний договор защитника истекал летом 2019 года.
Сообщается, что 30-летний футболист подписал соглашение до 31 мая 2020 года. Прежний договор защитника истекал летом 2019 года.
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