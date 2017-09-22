Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров продлил контракт с красно-белыми, информирует пресс-служба красно-белых.Сообщается, что 30-летний футболист подписал соглашение до 31 мая 2020 года. Прежний договор защитника истекал летом 2019 года.