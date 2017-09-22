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"Спартак" перед матчем с "Ливерпулем" снял видео про стереотипы о России

"Спартак" в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов опубликовал видеоролик с английскими субтитрами под названием From Moscow with Love.

Сначала в видео показывается, какой привыкли видеть Россию иностранцы, приведя кадры о стереотипах о стране. А во второй половине они изобразили столицу России такой, какой, по их мнению, она есть сейчас.

Теги: Спартак
Сегодня, 18:49
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(3)
№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ничё так..музло для второй части могли б только поинтересней найти.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№4 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Прикольно! Молодцы!
Регистрация: 30.03.2011
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
отличный ролик,молодцы!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
видос про танк чоткий.в пендосии его крутили по каналам и акуевали))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 18:56) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
подстричься, поесть и сходить на Спартак, как-то первая часть определенно лучше
Регистрация: 18.08.2013
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