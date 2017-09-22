"Спартак" перед матчем с "Ливерпулем" снял видео про стереотипы о России

"Спартак" в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов опубликовал видеоролик с английскими субтитрами под названием From Moscow with Love.Сначала в видео показывается, какой привыкли видеть Россию иностранцы, приведя кадры о стереотипах о стране. А во второй половине они изобразили столицу России такой, какой, по их мнению, она есть сейчас.