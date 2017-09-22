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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
"Спартак" перед матчем с "Ливерпулем" снял видео про стереотипы о России
"Спартак" в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов опубликовал видеоролик с английскими субтитрами под названием From Moscow with Love.
Сначала в видео показывается, какой привыкли видеть Россию иностранцы, приведя кадры о стереотипах о стране. А во второй половине они изобразили столицу России такой, какой, по их мнению, она есть сейчас.
Сначала в видео показывается, какой привыкли видеть Россию иностранцы, приведя кадры о стереотипах о стране. А во второй половине они изобразили столицу России такой, какой, по их мнению, она есть сейчас.
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