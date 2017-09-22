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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
На тренировочной базе "Штутгарта" обнаружена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена на тренировочной базе немецкого "Штутгарта" во время работ по замене газона, сообщает Bild.
Снаряд имел механический детонатор, а взрывное устройство датировалось 1940 годом.
Отмечается, что сотрудники стадиона были эвакуированы, а специалисты обезвредили снаряд времен Второй мировой войны.
Снаряд имел механический детонатор, а взрывное устройство датировалось 1940 годом.
Отмечается, что сотрудники стадиона были эвакуированы, а специалисты обезвредили снаряд времен Второй мировой войны.
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