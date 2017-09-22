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На тренировочной базе "Штутгарта" обнаружена бомба времен Второй мировой войны

Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена на тренировочной базе немецкого "Штутгарта" во время работ по замене газона, сообщает Bild.

Снаряд имел механический детонатор, а взрывное устройство датировалось 1940 годом.

Отмечается, что сотрудники стадиона были эвакуированы, а специалисты обезвредили снаряд времен Второй мировой войны.
Теги: Штутгарт
Сегодня, 22:03
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