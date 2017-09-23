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Дмитрий Комбаров: очень рад, что переподписал контракт с родной командой

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал продление контракт с клубом до 2020 года.

"Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошёл вместе со "Спартаком". Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи. В моей копилке - золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны.

Плюс важно в целом соответствовать требованиям "Спартака" и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с "Ливерпулем". Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:06) #
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Регистрация: 20.04.2016
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