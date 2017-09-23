Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
В. Скрипченко: давайте со "Спартаком" на равных посоревнуемся, без пенальти. Сегодня мы были сильнее (32)
21:06
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
У "Спартака" все стабильно - новый травмированный, новое неоднозначное решение судьи и вновь потеря очков (4)
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Анжи"
В матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Анжи".
Чемпионат России
11 тур
"Спартак" - "Анжи" 2:2
Гол: Адриано, 14 (пен.), Мельгарехо, 90+3 - Самарджич, 77, Кацаев, 80
"Спартак": Ребров, Боккетти, Ещенко, Таски, Дмитрий Комбаров (Джикия, 70), Попов, Зелимхан Бакаев, Самедов, Пашалич (Мельгарехо, 80), Ананидзе (Фернандо, 36), Адриано
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Самарджич, Фибель, Тетрашвили, Данченко (Афонин, 90+2), Михаил Бакаев, Кацаев (Брызгалов, 86), Маркелов, Прудников (Хубулов, 76), Яковлев
Предупреждения: Полуяхтов, 56, Джикия, 85
Чемпионат России
11 тур
"Спартак" - "Анжи" 2:2
Гол: Адриано, 14 (пен.), Мельгарехо, 90+3 - Самарджич, 77, Кацаев, 80
"Спартак": Ребров, Боккетти, Ещенко, Таски, Дмитрий Комбаров (Джикия, 70), Попов, Зелимхан Бакаев, Самедов, Пашалич (Мельгарехо, 80), Ананидзе (Фернандо, 36), Адриано
"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Самарджич, Фибель, Тетрашвили, Данченко (Афонин, 90+2), Михаил Бакаев, Кацаев (Брызгалов, 86), Маркелов, Прудников (Хубулов, 76), Яковлев
Предупреждения: Полуяхтов, 56, Джикия, 85
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.