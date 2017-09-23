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"Спартак" спасся от поражения в матче с "Анжи"

В матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Анжи".

Чемпионат России

11 тур

"Спартак" - "Анжи" 2:2

Гол: Адриано, 14 (пен.), Мельгарехо, 90+3 - Самарджич, 77, Кацаев, 80

"Спартак": Ребров, Боккетти, Ещенко, Таски, Дмитрий Комбаров (Джикия, 70), Попов, Зелимхан Бакаев, Самедов, Пашалич (Мельгарехо, 80), Ананидзе (Фернандо, 36), Адриано

"Анжи": Будаков, Полуяхтов, Самарджич, Фибель, Тетрашвили, Данченко (Афонин, 90+2), Михаил Бакаев, Кацаев (Брызгалов, 86), Маркелов, Прудников (Хубулов, 76), Яковлев

Предупреждения: Полуяхтов, 56, Джикия, 85
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 20:56
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202
(4)
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№202 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
А Федуна явно коммерческая чуйка подвела, мог бы продать чемпиона,

Хоть и чудно спартаковское бытие, но кто ж чемпиона продаёт то, с чемпионом навариваются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№201 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:12) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: Todd
Меня вообще убивают болельщики не Спартака, вы так ненавидите его но смотрите, а потом летите сюда и смешиваете с Г****. Вы или дебилы или мазохисты, а может и то и то. Потому что нормальные люди смотрят только то что им нравится. А дальше минусуйте на правду всегда обижаются убогие людишки.

А ты догадываешься, почему "болельщики не Спартака" (то есть - "все остальные") так ненавидят его? Ни одна команда не вызывает такой ненависти. Даже когда кто-то играет друг против друга. Почему? Потому что болельщики "Спартака" сумели уверенно противопоставить себя "всем остальным" своей ненавистью ко всем.

Не неси х-ю или СПАРТАЧИ ТЕБЯ С ДЕТСТВА Х-ЛИ ЧТО ЛИ, ЗНАЧИТ ТЫ ДЛЯ ЭТОГО И РОДИЛСЯ
Регистрация: 8.05.2016
№200 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 22:11) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROCKER
Где Рейнгольд блеать!?

Сначала Андрея Владимировича, а Рейнгольда жаль, старика.
Регистрация: 3.04.2016
№199 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 22:10) #
  • 0
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online

Цитата: Бриг
Если без троллинга, реально жаль Карреру, подставили мужика.Такое впечатле , что Федун игрался со Спартаком до взятия чемпионства, а теперь ему эта игрушка не нужна..

Очень напоминает Зенит конфликтного периода, когда Спаллети сливали. А Федуна явно коммерческая чуйка подвела, мог бы продать чемпиона, а теперь возиться непонятно с чем - и чемпион и не чемпион одновременно. За 10 туров стоимость Спартака упала до плинтуса.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№198 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:07) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: robinzen
Вот... если бы ЦСКА или там... Краснодар, или Рубин играли в Еврокубках, я бы болел за них, но болеть за эту сектанскую свиноферму, абсолютно высокомерную, беспардонную, наглую, хамскую? Да ну нах...

те же чувства. Даже терек с анжи такого омерзения не вызывают


Голубой пул даже здесь в дясны жахается.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№197 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 22:06) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Todd
Меня вообще убивают болельщики не Спартака, вы так ненавидите его но смотрите, а потом летите сюда и смешиваете с Г****. Вы или дебилы или мазохисты, а может и то и то. Потому что нормальные люди смотрят только то что им нравится. А дальше минусуйте на правду всегда обижаются убогие людишки.

А ты догадываешься, почему "болельщики не Спартака" (то есть - "все остальные") так ненавидят его? Ни одна команда не вызывает такой ненависти. Даже когда кто-то играет друг против друга. Почему? Потому что болельщики "Спартака" сумели уверенно противопоставить себя "всем остальным" своей ненавистью ко всем.
Регистрация: 22.02.2013
№196 Написал: нетрал (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROCKER
Где Рейнгольд блеать!?

готовит речь ....полную пролетарского гнева!
Регистрация: 26.04.2017
№195 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Где Рейнгольд блеать!?


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Регистрация: 15.09.2012
№194 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: robinzen
Вот... если бы ЦСКА или там... Краснодар, или Рубин играли в Еврокубках, я бы болел за них, но болеть за эту сектанскую свиноферму, абсолютно высокомерную, беспардонную, наглую, хамскую? Да ну нах...

те же чувства. Даже терек с анжи такого омерзения не вызывают

Ну и болей за них или еще за кого нибудь чё лезешь К ВЕЛИКОЙ НАРОДНОЙ КОМАНДЕ СПАРТАК К МНОГОКРАТНОМУ ЧЕМПИОНУ ненавидь молча может желч тебя и других сожрет из нутри .
Регистрация: 8.05.2016
№193 Написал: SHRЕК (Сегодня, 22:05) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: капля никотина
Сейчас совсем другое - в каждой игре xyeва туча моментов, не хватает каких то сантиметров-миллиметров, но игра то есть.

joy joy joy ни разу не видел таких тупарылых крючкохвостов
Регистрация: 11.02.2017
№192 Написал: Бриг (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Если без троллинга, реально жаль Карреру, подставили мужика.После чемпионского сезона, там большую часть команды нужно было разогнать и набрать новый, наверное если бы так было, в этом сезоне мы увидели бы другой Спартак,интересный, а не то что видим.Каррера в чемпионском сезоне выжал все что мог из этого состава.На новые подвиги в этом сезоне, прошлогодний состав не способен...Такое впечатле , что Федун игрался со Спартаком до взятия чемпионства, а теперь ему эта игрушка не нужна..
Регистрация: 21.11.2016
№191 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 22:03) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: strekall
А почему не должен нравится свино"б? Если бы свинские болелы не были так высокомерны и не поливали помоями всех остальных, может и к ним бы относились адекватно. А так - что посеешь, то и пожнешь.


Вернее не бывает ! МЮ по титулование будет . Однако столько гомна не льёт . Уважают себя ЛЮДИ , а со свиней спросу нет .
Регистрация: 20.11.2016
№190 Написал: Todd (Сегодня, 21:59) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: DanceSpB
Todd,
ты сам то что тут забыл? убивают его ) клоун ) laughing

не поверишь во вторник против Ливерпуля играют. интересно стало. на таких смешных посмотреть как ты.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№189 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:58) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zuluz
А Титов пророчел 4-0

старый наркоман


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№188 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:58) #
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: Цезарь
те же чувства. Даже терек с анжи такого омерзения не вызывают


Сашко, сметанное ты рыло, снова всех клонов расчехлил на минусовки???

Вот ты больной ишак.
Регистрация: 3.03.2007
№187 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:58) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Todd
Потому что нормальные люди смотрят только то что им нравится.

А почему не должен нравиться свино"б? Если бы свинские болелы не были так высокомерны и не поливали помоями всех остальных, может и к ним бы относились адекватно. А так - что посеешь, то и пожнешь.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№186 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:56) #
  • -6
  •  (10)
online

Кстати Анжи последние минут 15 играл как Ливерпуль будет играть весь матч. В принципе даже так, этим составом смогли перерубить. Раньше бы спохватились - могли б спастись. Урок хороший
Регистрация: 3.03.2007
№185 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 21:55) #
  • +5
  •  (7)
online

мешков - анжи 2-2
Регистрация: 5.08.2016
№184 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (8)
online

Какое-то издевательство над тренером. В совпадения уже не верится. Команде уже "до лампочки". Их сломал Зенит, а добил ЦСКА. Нет системы, а игра "на фарт" уже не прокатывает. Карреру реально жалко. По ходу, он там остался один, кто еще бьётся за результат.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№183 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Вот... если бы ЦСКА или там... Краснодар, или Рубин играли в Еврокубках, я бы болел за них, но болеть за эту сектанскую свиноферму, абсолютно высокомерную, беспардонную, наглую, хамскую? Да ну нах...

те же чувства. Даже терек с анжи такого омерзения не вызывают
Регистрация: 21.09.2017
№182 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:52) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Todd
Меня вообще убивают болельщики не Спартака, вы так ненавидите его но смотрите

Зачем ты проводишь заранее проигрышные параллели, ведь ты сам прекрасно знаешь, что болельщики Спартака завсегдатаи на всех матчах ЦСКА и Зенита и льют гораздо больше дерьма, чем болельщики вышеперечисленных клубов вместе взятых...достаточно почитать ветки двух последних матчей этих команд в кубках.
Регистрация: 2.12.2014
№181 Написал: ART0202 мос. обл. (Сегодня, 21:51) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: valerman40

стыдно за такую игру всем болельщикам Спартака.

Вы очень быстро забыли как играли при Аленичеве - вообще ни одного момента и вялое перекатывание мячика вдоль и поперёк. Сейчас совсем другое - в каждой игре xyeва туча моментов, не хватает каких то сантиметров-миллиметров, но игра то есть. Это действительно - нехватка физики, а это лечит только время. Ну или новые игроки. Что от Карреры точно не зависит. Последним трансферным окном его просто подставили - это слепому бомжу очевидно.

Так что если имеете претензии - то это точно к Федуну.

Не будьте идиотами.

Какие покупки СПАРТАК не кого не продал из европы выкинут есть такое слово честная игра
Регистрация: 17.06.2015
№180 Написал: DanceSpB (Сегодня, 21:51) #
  • +3
  •  (5)

Todd,
ты сам то что тут забыл? убивают его ) клоун ) laughing
Регистрация: 22.07.2017
№179 Написал: Бриг (Сегодня, 21:51) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: DanceSpB
Бедняга Каррера . тренер хороший - ну с этим деревом не один тренер не справиться !!!

Каррера видимо не папа Карло, не получается у него из бревна Буратино сделать...
Регистрация: 21.11.2016
№178 Написал: Todd (Сегодня, 21:47) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Меня вообще убивают болельщики не Спартака, вы так ненавидите его но смотрите, а потом летите сюда и смешиваете с Г****. Вы или дебилы или мазохисты, а может и то и то. Потому что нормальные люди смотрят только то что им нравится. А дальше минусуйте на правду всегда обижаются убогие людишки.


--------------------
Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№177 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DanceSpB
скольку уже можно такое терпеть? надо расформировать этих лентяев которые сейчас играют (чемпионы) мать вашу . и набрать молодежь - оставить промеса и пару человек . все . Бедняга Каррера . тренер хороший - ну с этим деревом не один тренер не справиться !!!

Вам надо эту встречу забыть и готовиться к следующей, время лечит.
А выводы надо делать зимой, а не на переправе.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№176 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 21:45) #
  • +7
  •  (13)
online

походу больше не печенёк(((( жалко карреру, а так вообще фаны красно-белых заслуживают эти смачные харчки в е5ало за чрезмерное самолюбие


--------------------
в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов на форуме
Регистрация: 15.08.2017
№175 Написал: zuluz Санкт- Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Титов пророчел 4-0 laughing
Регистрация: 23.04.2016
№174 Написал: DanceSpB (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (8)

скольку уже можно такое терпеть? надо расформировать этих лентяев которые сейчас играют (чемпионы) мать вашу . и набрать молодежь - оставить промеса и пару человек . все . Бедняга Каррера . тренер хороший - ну с этим деревом не один тренер не справиться !!!
Регистрация: 22.07.2017
№173 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:42) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот... если бы ЦСКА или там... Краснодар, или Рубин играли в Еврокубках, я бы болел за них, но болеть за эту сектанскую свиноферму, абсолютно высокомерную, беспардонную, наглую, хамскую? Да ну нах...
Регистрация: 24.09.2013
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