Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Ребров: команда как будто отключается, у меня нет этому объяснения

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал ничью с "Анжи" (2:2).

- Ощущения сейчас не двоякие, а отрицательные. Обязаны были брать три очка любыми способами. При плохой игре или хорошей. Но не удалось это сделать.

- Что случилось во втором тайме? За пять минут команда пропустила два мяча.

- К сожалению, не первый раз в этом сезоне такое. Команда играет-играет шестьдесят минут, а потом что-то происходит - ступор. Тяжело об этом говорить. Но все понимают, что не кто-то один виноват, а вся команда. Все в эту ситуацию попали, всем и вылезать. Нужно продолжать работать, вылезать как-то из этого.

- Отсутствие Промеса сказывается на игре?

- Естественно. И травма у Глушакова. Ну что делать. Значит, другие ребята должны выходить и заменять их.

- В эпизоде со вторым голом один спартаковец остался страховать. Что это такое?

- Команда как будто отключается. У меня нет этому объяснения. Это происходит со всеми нами. Может, я не подсказал. Понимаю, что со стороны оба гола смотрятся по-идиотски.

- Каррера назвал голы детскими ошибками.

- Согласен. Ошибки детские. Надо копаться в себе, чтобы не получать такие голы. Мы сами в этом виноваты.

- Перед "Ливерпулем" не страшно?

- Нет. Надо это все переварить.

Rusfootball.info
Теги: Ребров Спартак Анжи
Вчера, 22:15
Напечатать
15
(1)
№15 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
online

Ливерпуль это английский Спартак... Приедет и проиграет...
Регистрация: 22.11.2014
№14 Написал: vvsl09 Камышин (Вчера, 23:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ниже мой комментарий от 10 августа сего года. Ни чего не меняется. К сожалению.

"Если Селихова в рамке оставит, то хоть Таски, хоть Нойштедтер без разницы... Главная причина (по моему мнению) это проблема в вратаре, а именно не было у Спартака нормального кипера последнее время. А это - своевременный подсказ, да и защита не так дергается, когда чувствует, что сзади всегда подстрахуют. А Ребров - ссыкун (хоть и человек хороший). Пусть достойно будет вторым номером."
Регистрация: 1.04.2010
№13 Написал: Бриг (Вчера, 23:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Цезарь
во 2 случае

Далековато вышел, вроде бы все правильно сделал, но на пару шагов больше..
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: redneck man Пермь (Вчера, 23:11) #
  • +3
  •  (5)

Что с Тосно спб, что сейчас, уходишь, вроде бы, зная, что, ну смысл смотреть матч, в котором и так все ясно. А потом включаешь телевизор, и на тебе, получите.... Я хоть и не болельщик Спартака, но, так нельзя...
Регистрация: 31.08.2013
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: SHIGA
ебе пора потеряться из Спартака.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 22:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Серьезный чел и вратарь четкий....
Регистрация: 15.03.2009
№9 Написал: casabl (Вчера, 22:42) #
  • -1
  •  (3)

Стыдно стало... шобла нивкакую мяч не желает гонять....
Да, кстати, Тёма, а с какого момента шобла перестаёт пинать пузырь?



--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№8 Написал: Цезарь (Вчера, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
Артем, все два гола чистые, твои ..ну не спас..Будакову наложили бы больше, да он не дал..А тут два 100% момента и реализованы..А Ливерпуль не Анжи, у них чай, моментов по больше будет..

ну хз. Имхо все-таки не ребров виноват, а защитники, тем более во 2 случае был выход 5 в 1
Регистрация: 21.09.2017
№7 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, если Реброва с Лодыгиным на необитаемый остров отправить, аки Робинзона из детской книжки, кто кого капитаном команды выберет первого съест?
Регистрация: 2.12.2014
№6 Написал: kurbath тула (Вчера, 22:29) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Реброва на кол мля
Регистрация: 20.11.2015
№5 Написал: Barmaley (Вчера, 22:28) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Algus64
- Команда как будто отключается. У меня нет этому объяснения. Это происходит со всеми нами. Может, я не подсказал. Понимаю, что со стороны оба гола смотрятся по-идиотски.


Может, кто-нибудь с трибуны гипнотизирует? Какой-нибудь анти-спамовский Мессинг или Зухарь завёлся на трибунах?

Старик-Хатабыч ворота двигает.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: Бриг (Вчера, 22:24) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Артем, все два гола чистые, твои ..ну не спас..Будакову наложили бы больше, да он не дал..А тут два 100% момента и реализованы..А Ливерпуль не Анжи, у них чай, моментов по больше будет..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 22:18) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
И этот еще говорит rage ..
Тебе пора потеряться из Спартака.
Первый гол твой.. Ты хоть раз при штрафных-угловых выходил на перехват ?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Вчера, 22:18) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
- Команда как будто отключается. У меня нет этому объяснения. Это происходит со всеми нами. Может, я не подсказал. Понимаю, что со стороны оба гола смотрятся по-идиотски.


Может, кто-нибудь с трибуны гипнотизирует? Какой-нибудь анти-спамовский Мессинг или Зухарь завёлся на трибунах?
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:17) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты стоИшь в воротах, как мешок с говном,- у тебя есть этому объяснение ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.