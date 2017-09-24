Джордан Хендерсон: думаю, мы успешно восстановимся к тяжёлому матчу со "Спартаком"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после победы над "Лестером" заявил, что клуб ждет предстоящей встречи со "Спартаком" в Лиге чемпионов."Мы боролись до конца и показали характер. Мы можем играть лучше, но в нашей игре уже заметны улучшения. Я чувствовал, что мы неплохо защищаемся большую часть матча, очевидно, Миньоле блестяще парировал удар с пенальти.Мы заслужили два гола в первом тайме, поскольку играли отлично. В целом мы в восторге от результата и выступления в целом, с нетерпением ждём следующую игру. Думаю, мы успешно восстановимся к тяжёлому матчу со "Спартаком", - цитирует Хендерсона официальный сайт клуб.