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Джордан Хендерсон: думаю, мы успешно восстановимся к тяжёлому матчу со "Спартаком"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после победы над "Лестером" заявил, что клуб ждет предстоящей встречи со "Спартаком" в Лиге чемпионов.

"Мы боролись до конца и показали характер. Мы можем играть лучше, но в нашей игре уже заметны улучшения. Я чувствовал, что мы неплохо защищаемся большую часть матча, очевидно, Миньоле блестяще парировал удар с пенальти.

Мы заслужили два гола в первом тайме, поскольку играли отлично. В целом мы в восторге от результата и выступления в целом, с нетерпением ждём следующую игру. Думаю, мы успешно восстановимся к тяжёлому матчу со "Спартаком", - цитирует Хендерсона официальный сайт клуб.
Теги: Ливерпуль Спартак Лестер
Сегодня, 07:05
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№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 08:15) #
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online

Цитата: vanapupkin
Думаю вы успешно сыграете со спартаком

Скорее всего, Ливер без проблем забьет пару, а дальше докатает мяч для экономии сил.
Если Спартак полезет отыгрываться, будет крупняк.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Цезарь (Сегодня, 08:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
вряд ли он будет тяжелым
Регистрация: 21.09.2017
№2 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 08:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думаю вы успешно сыграете со спартаком
Регистрация: 6.05.2016
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 08:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вчерашний матч их посмотри
Регистрация: 27.08.2008
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