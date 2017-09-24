Арбитр из Франции Турпен назначен на матч "Спартак" - "Ливерпуль"

Назначены арбитры на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль", сообщает пресс-служба УЕФА.Главным арбитром матча будет француз Клеман Турпен. Ассистенты рефери — Николя Дано и Сириль Гренгор. Дополнительные ассистенты рефери — Рудди Букке и Николя Рейнвилл. Четвёртый рефери — Хишам Закрани.