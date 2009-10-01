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Болельщики "Зенита" покинули стадион "Краснодар" (видео)

По ходу игры 11-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом" большая часть болельщиков гостей покинула стадион, сообщает корреспондент Rusfootball.info.

О причинах этого поступка пока не сообщается. На видео, снятом нашим корреспондентом, на гостевом секторе видна загоревшаяся пиротехника и задымление. Болельщики "Зенита" начали покидать стадион по ходу 2-го тайма при счёте 2:0 в пользу их команды.



Сперва ушла примерно половина болельщиков, а на 70-й минуте на секторе осталось всего несколько человек.



В соцсетях болельщики пишут, что причина в проблемах с заходом на сектор и "беспределе" со стороны силовиков.
Теги: Rвидео Зенит Краснодар
Сегодня, 20:24
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(0)
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
даже бомжи,хоть они и бакланы,поняли что результат проплачен вот и срулили.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
стыдно стало
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:40) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ребята которые на выезде говорят, что мусора вшестером чела избили, других не пускали и все ушли в знак протеста, опять вмешательство полиции влияет на футбол


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