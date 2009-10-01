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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Болельщики "Зенита" покинули стадион "Краснодар" (видео)
По ходу игры 11-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом" большая часть болельщиков гостей покинула стадион, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
О причинах этого поступка пока не сообщается. На видео, снятом нашим корреспондентом, на гостевом секторе видна загоревшаяся пиротехника и задымление. Болельщики "Зенита" начали покидать стадион по ходу 2-го тайма при счёте 2:0 в пользу их команды.
Сперва ушла примерно половина болельщиков, а на 70-й минуте на секторе осталось всего несколько человек.
В соцсетях болельщики пишут, что причина в проблемах с заходом на сектор и "беспределе" со стороны силовиков.
О причинах этого поступка пока не сообщается. На видео, снятом нашим корреспондентом, на гостевом секторе видна загоревшаяся пиротехника и задымление. Болельщики "Зенита" начали покидать стадион по ходу 2-го тайма при счёте 2:0 в пользу их команды.
Сперва ушла примерно половина болельщиков, а на 70-й минуте на секторе осталось всего несколько человек.
В соцсетях болельщики пишут, что причина в проблемах с заходом на сектор и "беспределе" со стороны силовиков.
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