Болельщики "Зенита" покинули стадион "Краснодар" (видео)

По ходу игры 11-го тура между "Краснодаром" и "Зенитом" большая часть болельщиков гостей покинула стадион, сообщает корреспондентО причинах этого поступка пока не сообщается. На видео, снятом нашим корреспондентом, на гостевом секторе видна загоревшаяся пиротехника и задымление. Болельщики "Зенита" начали покидать стадион по ходу 2-го тайма при счёте 2:0 в пользу их команды.Сперва ушла примерно половина болельщиков, а на 70-й минуте на секторе осталось всего несколько человек.В соцсетях болельщики пишут, что причина в проблемах с заходом на сектор и "беспределе" со стороны силовиков.