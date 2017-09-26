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"Бавария" внесла в заявку 36-летнего голкипера, завершившего карьеру

"Бавария" из-за потери основного вратаря Мануэля Нойера внесла в заявку на Лигу чемпионов другого голкипера Тома Штарке, передает пресс-служба клуба.

36-летний страж ворот завершил свою карьеру минувшим летом, но затем принял решение возобновить ее, так как вратарь мюнхенцев Нойер выбыл на долгий срок из-за травмы.

Штарке будет включен в заявку на матч с "ПСЖ", он будет запасным вратарем.
Теги: Бавария
Сегодня, 09:53
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