"Бавария" внесла в заявку 36-летнего голкипера, завершившего карьеру

"Бавария" из-за потери основного вратаря Мануэля Нойера внесла в заявку на Лигу чемпионов другого голкипера Тома Штарке, передает пресс-служба клуба.36-летний страж ворот завершил свою карьеру минувшим летом, но затем принял решение возобновить ее, так как вратарь мюнхенцев Нойер выбыл на долгий срок из-за травмы.Штарке будет включен в заявку на матч с "ПСЖ", он будет запасным вратарем.