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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Бавария" внесла в заявку 36-летнего голкипера, завершившего карьеру
"Бавария" из-за потери основного вратаря Мануэля Нойера внесла в заявку на Лигу чемпионов другого голкипера Тома Штарке, передает пресс-служба клуба.
36-летний страж ворот завершил свою карьеру минувшим летом, но затем принял решение возобновить ее, так как вратарь мюнхенцев Нойер выбыл на долгий срок из-за травмы.
Штарке будет включен в заявку на матч с "ПСЖ", он будет запасным вратарем.
36-летний страж ворот завершил свою карьеру минувшим летом, но затем принял решение возобновить ее, так как вратарь мюнхенцев Нойер выбыл на долгий срок из-за травмы.
Штарке будет включен в заявку на матч с "ПСЖ", он будет запасным вратарем.
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