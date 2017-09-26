Квинси Промес: хотел бы я сегодня помочь "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не сыграет в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".Об этом голландский футболист сообщил в прямом эфире своего аккаунта в "Инстаграме"."Хотел бы я сегодня помочь "Спартаку" в матче с "Ливерпулем", - сказал Промес.