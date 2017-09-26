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Квинси Промес: хотел бы я сегодня помочь "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес не сыграет в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Об этом голландский футболист сообщил в прямом эфире своего аккаунта в "Инстаграме".

"Хотел бы я сегодня помочь "Спартаку" в матче с "Ливерпулем", - сказал Промес.

Квинси Промес: хотел бы я сегодня помочь "Спартаку"
Теги: Промес Спартак Ливерпуль
Сегодня, 20:28
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11
(3)
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:14) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а во сколько зенит в ЛЧ играет?
Регистрация: 6.04.2016
№10 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:14) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ramil
здоровья, надеюсь в Ливерпуле сыграешь и закатишь парочку мячей....

Томь и шИННИК - это его уровень.

Цитата: FedorFedorych
Здоровья тебе, Братуха.

Братуха? sweat_smile sweat_smile Федя, ты идиот.
Регистрация: 14.04.2015
№9 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 20:44) #
  • -3
  •  (7)
online

ну ни как не обойтись без этих двух питерских дол...в
Регистрация: 1.05.2009
№8 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
жаль..без Квинси крайне тяжело будет.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
побелел аж...

Это он от счастья, что его миновало распятье, на глазах всего честного народу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
побелел аж...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не бзди, Квинси, зато ты добыл крайне важную победу в матче с Кубанью, если можно так выразиться, ценой собственного здоровья вдохнул жизнь в тщедушное тельце спартака!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Потеря потерь на самом деле
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья, надеюсь в Ливерпуле сыграешь и закатишь парочку мячей....
Регистрация: 17.05.2016
№2 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выздоравливай, на выезде поможешь. Здоровья тебе, Братуха.
Регистрация: 18.02.2012
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
шансов и так не много было...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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