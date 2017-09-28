Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Карло Анчелотти: нам не хватило сил, чтобы справиться с контратаками парижан

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от "ПСЖ" (0:3).

"Нам не хватило сил, чтобы справиться с контратаками парижан. В первом тайме мы чётко контролировали ход игры, владели мячом, создавали какие-то моменты. Впрочем, мы всё же были недостаточно настойчивы, в нашей игре не хватало баланса. Соперник весь матч играл с прицелом на контратаки, и мы не смогли ему помешать.

Не думаю, что я слишком рисковал, выбирая такой состав. Я много думал о том, с кем именно мы могли бы сыграть наилучшим образом. Понимаю, что меня будут критиковать - это нормально. Я действительно думал, что это подходящий состав", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Теги: Анчелотти Бавария ПСЖ
Сегодня, 05:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.