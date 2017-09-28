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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Карло Анчелотти: нам не хватило сил, чтобы справиться с контратаками парижан
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от "ПСЖ" (0:3).
"Нам не хватило сил, чтобы справиться с контратаками парижан. В первом тайме мы чётко контролировали ход игры, владели мячом, создавали какие-то моменты. Впрочем, мы всё же были недостаточно настойчивы, в нашей игре не хватало баланса. Соперник весь матч играл с прицелом на контратаки, и мы не смогли ему помешать.
Не думаю, что я слишком рисковал, выбирая такой состав. Я много думал о том, с кем именно мы могли бы сыграть наилучшим образом. Понимаю, что меня будут критиковать - это нормально. Я действительно думал, что это подходящий состав", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
"Нам не хватило сил, чтобы справиться с контратаками парижан. В первом тайме мы чётко контролировали ход игры, владели мячом, создавали какие-то моменты. Впрочем, мы всё же были недостаточно настойчивы, в нашей игре не хватало баланса. Соперник весь матч играл с прицелом на контратаки, и мы не смогли ему помешать.
Не думаю, что я слишком рисковал, выбирая такой состав. Я много думал о том, с кем именно мы могли бы сыграть наилучшим образом. Понимаю, что меня будут критиковать - это нормально. Я действительно думал, что это подходящий состав", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
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