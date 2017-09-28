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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин: безусловно, "Спартак" еще поборется за золото
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением относительно первой трети российского чемпионата.
– Прежде всего, нравятся сами игры чемпионата – абсолютно непредсказуемые результаты. Старт сезона показывает, что борьба вверху и внизу турнирной таблицы будет вестись до конца. Порадовало, что в восьмом туре нам удалось побить рекорд посещаемости – на стадионы пришло 142 тысячи болельщиков. Что касается трансферной кампании, насыщенной она оказалась только у «Зенита» – массированная и в то же время качественная. По сути заново сформирована команда, появились молодые легионеры. Как показывает практика, для сыгранности нужно время. Но то, что это игроки высокого класса, показывает место «Зенита» в турнирной таблице.
Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли. Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов. Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась.
Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять. На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это.
– Действующий чемпион «Спартак» за золото поборется?
– Безусловно. Отставание от тройки лидеров – семь очков. Не думаю, что это большой отрыв. Две победы – и ты подбираешься к лидерам. Да, наверное, есть какие-то проблемы в игре, но «Спартак» будет биться за призовые места. Уверен.
– Для вас есть открытия на старте сезона?
– Безусловно. Очень нравится полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, безусловно, это открытие. В «Спартаке» неплохо играет Зелимхан Бакаев. В «Зените» есть еще один хороший парень – Кирилл Капленко. Порадовало, что в ряде клубов в целом акцент сделан на российских игроков. Кто бы что ни говорил, но посмотрите на состав, который выставил Роберто Манчини на матч с «Краснодаром»: в основном вышли ребята, которые являются реальными кандидатами в сборную России.
Очень нравится работа Сергея Семака в «Уфе». Стабилизировалась игра у тульского «Арсенала». Очень хорошая, чисто по-спортивному злая команда у «Тосно». Еще раз восхищаюсь стабильностью ЦСКА. Виктор Гончаренко по сути делает ставку на своих воспитанников, и это впечатляет. Был на двух играх чемпионата с тренером сборной Станиславом Черчесовым. Отметили, что есть молодые игроки, которые стучатся в двери национальной команды.
Игра некоторых команд расстраивает. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стабилизировало свою игру, все-таки это клуб с большими традициями, с большой армией болельщиков, сильной школой. «Рубину» с приходом Курбана Бекиевича Бердыева, наверное, нужно время, чтобы сыграться. Уверен, Курбан Бекиевич сможет создать команду, с которой будет сложно любому.
ТАСС
– Прежде всего, нравятся сами игры чемпионата – абсолютно непредсказуемые результаты. Старт сезона показывает, что борьба вверху и внизу турнирной таблицы будет вестись до конца. Порадовало, что в восьмом туре нам удалось побить рекорд посещаемости – на стадионы пришло 142 тысячи болельщиков. Что касается трансферной кампании, насыщенной она оказалась только у «Зенита» – массированная и в то же время качественная. По сути заново сформирована команда, появились молодые легионеры. Как показывает практика, для сыгранности нужно время. Но то, что это игроки высокого класса, показывает место «Зенита» в турнирной таблице.
Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли. Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов. Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась.
Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять. На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это.
– Действующий чемпион «Спартак» за золото поборется?
– Безусловно. Отставание от тройки лидеров – семь очков. Не думаю, что это большой отрыв. Две победы – и ты подбираешься к лидерам. Да, наверное, есть какие-то проблемы в игре, но «Спартак» будет биться за призовые места. Уверен.
– Для вас есть открытия на старте сезона?
– Безусловно. Очень нравится полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, безусловно, это открытие. В «Спартаке» неплохо играет Зелимхан Бакаев. В «Зените» есть еще один хороший парень – Кирилл Капленко. Порадовало, что в ряде клубов в целом акцент сделан на российских игроков. Кто бы что ни говорил, но посмотрите на состав, который выставил Роберто Манчини на матч с «Краснодаром»: в основном вышли ребята, которые являются реальными кандидатами в сборную России.
Очень нравится работа Сергея Семака в «Уфе». Стабилизировалась игра у тульского «Арсенала». Очень хорошая, чисто по-спортивному злая команда у «Тосно». Еще раз восхищаюсь стабильностью ЦСКА. Виктор Гончаренко по сути делает ставку на своих воспитанников, и это впечатляет. Был на двух играх чемпионата с тренером сборной Станиславом Черчесовым. Отметили, что есть молодые игроки, которые стучатся в двери национальной команды.
Игра некоторых команд расстраивает. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стабилизировало свою игру, все-таки это клуб с большими традициями, с большой армией болельщиков, сильной школой. «Рубину» с приходом Курбана Бекиевича Бердыева, наверное, нужно время, чтобы сыграться. Уверен, Курбан Бекиевич сможет создать команду, с которой будет сложно любому.
ТАСС
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