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Сергей Прядкин: безусловно, "Спартак" еще поборется за золото

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением относительно первой трети российского чемпионата.

– Прежде всего, нравятся сами игры чемпионата – абсолютно непредсказуемые результаты. Старт сезона показывает, что борьба вверху и внизу турнирной таблицы будет вестись до конца. Порадовало, что в восьмом туре нам удалось побить рекорд посещаемости – на стадионы пришло 142 тысячи болельщиков. Что касается трансферной кампании, насыщенной она оказалась только у «Зенита» – массированная и в то же время качественная. По сути заново сформирована команда, появились молодые легионеры. Как показывает практика, для сыгранности нужно время. Но то, что это игроки высокого класса, показывает место «Зенита» в турнирной таблице.

Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли. Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов. Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась.

Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять. На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это.

– Действующий чемпион «Спартак» за золото поборется?

– Безусловно. Отставание от тройки лидеров – семь очков. Не думаю, что это большой отрыв. Две победы – и ты подбираешься к лидерам. Да, наверное, есть какие-то проблемы в игре, но «Спартак» будет биться за призовые места. Уверен.

– Для вас есть открытия на старте сезона?

– Безусловно. Очень нравится полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, безусловно, это открытие. В «Спартаке» неплохо играет Зелимхан Бакаев. В «Зените» есть еще один хороший парень – Кирилл Капленко. Порадовало, что в ряде клубов в целом акцент сделан на российских игроков. Кто бы что ни говорил, но посмотрите на состав, который выставил Роберто Манчини на матч с «Краснодаром»: в основном вышли ребята, которые являются реальными кандидатами в сборную России.

Очень нравится работа Сергея Семака в «Уфе». Стабилизировалась игра у тульского «Арсенала». Очень хорошая, чисто по-спортивному злая команда у «Тосно». Еще раз восхищаюсь стабильностью ЦСКА. Виктор Гончаренко по сути делает ставку на своих воспитанников, и это впечатляет. Был на двух играх чемпионата с тренером сборной Станиславом Черчесовым. Отметили, что есть молодые игроки, которые стучатся в двери национальной команды.

Игра некоторых команд расстраивает. Хотелось бы, чтобы «Динамо» стабилизировало свою игру, все-таки это клуб с большими традициями, с большой армией болельщиков, сильной школой. «Рубину» с приходом Курбана Бекиевича Бердыева, наверное, нужно время, чтобы сыграться. Уверен, Курбан Бекиевич сможет создать команду, с которой будет сложно любому.

ТАСС
Теги: Прядкин
Сегодня, 10:13
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42
(3)
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№42 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (2)
online

Ну не знаю, скорее всего Спартак займет 4-7 место. Зеня займет первое место, а Локо,ЦСКА,Краснодар со 2-4. Спартак просядет при игре на 2 фронта и потеряет очки в осенней стадии, потом уже не догонит даже если игра наладится.


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№41 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теоретически возможно все, практически шансов уже нет
Регистрация: 2.02.2012
№40 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:20) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: Алексей2010
Займем второе - третье место. Зенит в этом году чемпион и это не обсуждается.

Второе-третье? Если Хоттабыча в помощь позовёте, чтобы ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Ростов всем подряд проигрывали, то - да.

Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
разумеется поборется, чемпионат России то не закрывают после этого сезона
Даже если и закрывают ,то у "Спартака" столько титулов ,сколько всем остальным участникам чемпионата и не снилось,достаточно посмотреть на эмблему клуба - это пускай скороспелки , типа вашей команды , переживают , а то так и останутся никем и звать их никак.

А я знаешь, сколько раз чемпионом двора по футболу был в детстве? "Спартаку" и не снилось такое количество! Выиграли б хоть что-нибудь помимо чемпионатов страны - тогда б вякали о своём величии.


глорьё штопаное....
сцуко, ладно , когда так пищит малОе фанатьё - эти никуя не видели, знать они тоже ничего не знают..

но чтоб бздеть ТАКОЕ на старости лет...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№39 Написал: Шмайхель (Сегодня, 12:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
А я знаешь, сколько раз чемпионом двора по футболу был в детстве?
Чего же вы тогда чуть не ссытесь от счастья сейчас ,когда ваша команда на первом месте в этом дворовом турнире и победу эту так желаете ,что уже медальки на шею готовы повесить заранее? ..Я же говорю, лицемеры.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№38 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Займем второе - третье место. Зенит в этом году чемпион и это не обсуждается.

Второе-третье? Если Хоттабыча в помощь позовёте, чтобы ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Ростов всем подряд проигрывали, то - да.

Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
разумеется поборется, чемпионат России то не закрывают после этого сезона
Даже если и закрывают ,то у "Спартака" столько титулов ,сколько всем остальным участникам чемпионата и не снилось,достаточно посмотреть на эмблему клуба - это пускай скороспелки , типа вашей команды , переживают , а то так и останутся никем и звать их никак.

А я знаешь, сколько раз чемпионом двора по футболу был в детстве? "Спартаку" и не снилось такое количество! Выиграли б хоть что-нибудь помимо чемпионатов страны - тогда б вякали о своём величии.
Регистрация: 22.02.2013
№37 Написал: Шмайхель (Сегодня, 12:02) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Максимум что вас ждет весной это "второсортный турниришка" , но и он не на долго, ну а дальше еще 16 лет до Евротурниров... (кубок Солнца естественно не в счет)
Вы там все такие мечтатели - выдаёте желаемое за почти свершившийся факт , ну а так , балабольство ведь голимое ?!.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№36 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Алексей2010
Зенит в этом году чемпион и это не обсуждается.

Зенит и в предыдущие 3 сезона по составу должен был становиться чемпионом. Но слил два раза Слуцкому и раз Каррере из-за бардака в команде. Пока у них серьезных трудностей и дрязг не было, а как будет дальше, посмотрим.
Регистрация: 22.09.2009
№35 Написал: Шмайхель (Сегодня, 11:58) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: linesman
Толку-то,что вы играете в первосортном! Команда,которая стоит после 70 минут!
Очки набираем потихоньку ,по забитым - пропущенным равенство ..и это при огромных проблемах с составом . Какой вам ещё толк нужен?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№34 Написал: linesman Питер (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: linesman
Это обычное ложное воодушевление после отскока от ливера!

Смотрите ,как бы сегодня к вам , участникам второсортного турниришки , отсосьедад не зашёл.


Толку-то,что вы играете в первосортном! Команда,которая стоит после 70 минут!


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№33 Написал: Шмайхель (Сегодня, 11:48) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
разумеется поборется, чемпионат России то не закрывают после этого сезона
Даже если и закрывают ,то у "Спартака" столько титулов ,сколько всем остальным участникам чемпионата и не снилось,достаточно посмотреть на эмблему клуба - это пускай скороспелки , типа вашей команды , переживают , а то так и останутся никем и звать их никак.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№32 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: linesman
Это обычное ложное воодушевление после отскока от ливера!

Смотрите ,как бы сегодня к вам , участникам второсортного турниришки , отсосьедад не зашёл.

Максимум что вас ждет весной это "второсортный турниришка" , но и он не на долго, ну а дальше еще 16 лет до Евротурниров... (кубок Солнца естественно не в счет)
Регистрация: 22.08.2007
№31 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Спартак, из-за халатного отношения к игре легионеров команды, к сожалению не будет бороться за место в ЛЧ, и, даже возможно, за место в ЛЕ. А вот побороться за победу в кубке вполне реально.
Регистрация: 16.05.2017
№30 Написал: Шмайхель (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: linesman
Это обычное ложное воодушевление после отскока от ливера!

Смотрите ,как бы сегодня к вам , участникам второсортного турниришки , отсосьедад не зашёл.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№29 Написал: imaginary (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
разумеется поборется, чемпионат России то не закрывают после этого сезона
Регистрация: 7.02.2010
№28 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
У грёбанных жополизов , уже само слово президент , священный трепет вызывает и рука сама к капсу тянется - тьфу мля..

Вот такую же дурь и Газзаев Президенту страны нес.
Регистрация: 2.12.2014
№27 Написал: Шмайхель (Сегодня, 11:16) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Лицемерие невских болел поражает , как "Спартак" стал терять очки в концовках матчей , так это типа ответка за прошлый сезон ,когда к-б выиграли несколько матчей на последних минутах..., а то, что в ворота соперников "Спартака", почти весь прошлый чемпионат, не ставили одиннадцатиметровые ,причём 100% - ные - это нормально..Так будьте последовательны и не верещите по надуманным причинам ,а то "Спартаку" ещё добрый десяток пенальти должны вернуть..,ещё наплачетесь цыганские дети.

Цитата: Nastroenie
Вот такую же дурь и Газзаев Президенту страны нес.

У грёбанных жополизов , уже само слово президент, священный трепет вызывает и рука сама к капсу тянется - тьфу мля..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№26 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 11:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот такую же дурь и Газзаев Президенту страны нес.
Регистрация: 2.12.2014
№25 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (4)

Вот такую же дурь и Газзаев Президенту страны нес.
Регистрация: 26.08.2010
№24 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:07) #
  • -1
  •  (5)
online

За черное золото Федуна, если только...
А так, ну в пятёрку, может, и войдут...
Регистрация: 26.01.2007
№23 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (4)

Вот такую же и Газзаев Президенту страны нес.
Регистрация: 26.08.2010
№22 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 11:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Займем второе - третье место. Зенит в этом году чемпион и это не обсуждается.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№21 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Купить НАПА и в СЕРЕДИНУ..

и странно, сразу "лидеры" заволновались....к чему бы?


Лидеры смеются ,а не волнуются . О чем вы? 5-1.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:57) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Всего то нужно что бы Зенит проиграл 5 раз) В секте похоже все умом тронулись, с горя..

Это ваша привычка трогаться умом. Вы так наши непобедимые и непогрешимые вскоре на победу в ЛЧ замахнетесь. Реал уже дрожит после высеров Фурсенки. Ждем очередных его перлов типа Зенит самый популярный в мире клуб, Питер родина футбола и проч. бред.
Регистрация: 2.08.2010
№19 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Купить НАПА и в СЕРЕДИНУ..

и странно, сразу "лидеры" заволновались....к чему бы?

И кого собрались покупать? Лукаку? Салаха? Месси? Страшно! Но за борщ в Тарасовке и "дух" их не продадут, и сами они не пойдут.
Регистрация: 22.02.2013
№18 Написал: linesman Питер (Сегодня, 10:52) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это обычное ложное воодушевление после отскока от ливера!


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№17 Написал: XERX - (Сегодня, 10:51) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Цитата: XERX
не поить воздух!!!

Земля тебе пуХовик)))

Сам будь здоров!!!
Регистрация: 23.05.2009
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
не поить воздух!!!

Земля тебе пуХовик)))
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: XERX - (Сегодня, 10:46) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
за золото ФНЛ в след. году)))
Если судейство продолжит такой беспредел с пенальти то даже выиграет этот ЧР!

Пасть закрой,не порть воздух!!!
Регистрация: 23.05.2009
№14 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:46) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Всего то нужно что бы Зенит проиграл 5 раз) В секте похоже все умом тронулись, с горя..
Регистрация: 24.04.2009
№13 Написал: XERX - (Сегодня, 10:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
В следующем сезоне, да, возможно.
При чем здесь отставание в 7 очков от тройки лидеров? От первого места 13 очков! Или золото и за 3 место у нас выдают?

Согласен!!!
Регистрация: 23.05.2009
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