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"Бавария" может уволить Карло Анчелотти

Руководство "Баварии" в ближайшее время может отправить главного тренера Карло Анчелотти в отставку, передает Bild.

Напомним, мюнхенцы потерпели крупное поражение в матче Лиги чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:3.

Отмечается, что в ближайшее время состоится собрание руководителей "Баварии", на котором может быть поднят вопрос о главном тренере. В случае отставки Анчелотти обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент Вилли Саньоль.

Одним из претендентов на пост главного тренера "Баварии" называется Томас Тухель.
Теги: Бавария Анчелотти
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
таки уволили..Карло и сам говорил,что уже не тот..пора.. flushed


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За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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