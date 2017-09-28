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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Бавария" может уволить Карло Анчелотти
Руководство "Баварии" в ближайшее время может отправить главного тренера Карло Анчелотти в отставку, передает Bild.
Напомним, мюнхенцы потерпели крупное поражение в матче Лиги чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:3.
Отмечается, что в ближайшее время состоится собрание руководителей "Баварии", на котором может быть поднят вопрос о главном тренере. В случае отставки Анчелотти обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент Вилли Саньоль.
Одним из претендентов на пост главного тренера "Баварии" называется Томас Тухель.
Напомним, мюнхенцы потерпели крупное поражение в матче Лиги чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:3.
Отмечается, что в ближайшее время состоится собрание руководителей "Баварии", на котором может быть поднят вопрос о главном тренере. В случае отставки Анчелотти обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент Вилли Саньоль.
Одним из претендентов на пост главного тренера "Баварии" называется Томас Тухель.
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