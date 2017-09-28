"Бавария" может уволить Карло Анчелотти

Руководство "Баварии" в ближайшее время может отправить главного тренера Карло Анчелотти в отставку, передает Bild.Напомним, мюнхенцы потерпели крупное поражение в матче Лиги чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:3.Отмечается, что в ближайшее время состоится собрание руководителей "Баварии", на котором может быть поднят вопрос о главном тренере. В случае отставки Анчелотти обязанности главного тренера будет исполнять его ассистент Вилли Саньоль.Одним из претендентов на пост главного тренера "Баварии" называется Томас Тухель.