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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Функционер "Баварии", ранивший себя на охоте, был прооперирован
Заместитель председателя правления "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен, выстреливший себе в левую руку на охоте в Австрии, успешно перенес операцию.
Как сообщает пресс-служба "Баварии", 50-летний Дрезен уже прооперирован, операция "прошла наилучшим образом". Отмечается, что Дрезен скоро вернется к исполнению своих обязанностей в мюнхенской команде.
"Когда мы получили известие об инциденте, то, конечно, все очень испугались. Затем мы с облегчением узнали, что Ян-Кристиан уже на пути к выздоровлению. От лица всего клуба желаю моему коллеге быстрого выздоровления", - сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
Р-Спорт
Как сообщает пресс-служба "Баварии", 50-летний Дрезен уже прооперирован, операция "прошла наилучшим образом". Отмечается, что Дрезен скоро вернется к исполнению своих обязанностей в мюнхенской команде.
"Когда мы получили известие об инциденте, то, конечно, все очень испугались. Затем мы с облегчением узнали, что Ян-Кристиан уже на пути к выздоровлению. От лица всего клуба желаю моему коллеге быстрого выздоровления", - сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
Р-Спорт
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