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Функционер "Баварии", ранивший себя на охоте, был прооперирован

Заместитель председателя правления "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен, выстреливший себе в левую руку на охоте в Австрии, успешно перенес операцию.

Как сообщает пресс-служба "Баварии", 50-летний Дрезен уже прооперирован, операция "прошла наилучшим образом". Отмечается, что Дрезен скоро вернется к исполнению своих обязанностей в мюнхенской команде.

"Когда мы получили известие об инциденте, то, конечно, все очень испугались. Затем мы с облегчением узнали, что Ян-Кристиан уже на пути к выздоровлению. От лица всего клуба желаю моему коллеге быстрого выздоровления", - сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Р-Спорт
Теги: Бавария
Сегодня, 15:54
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:58) #
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Хорошо хоть не яйца. Анчелотти заказал сто пудов. Дай бог здоровья мужику.
Регистрация: 17.04.2017
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