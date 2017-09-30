Массимо Каррера: Мы контролировали мяч и забивали

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о победе над "Урал" на послематчевой пресс-конференции:- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях, и мы перешли на 4-4-3. Мы держались на поле и могли быть более опасными.- Пауза нам в помощь, в последнее время мы много играли, будет возможность восстановиться нашим травмированным игрокам и даст нам возможность поработать.- Он сыграл хороший матч, показал хорошее качество, я считаю этот игрок продолжит расти. Сначала какая-то скромность проявлялась. Когда мы поменяли схему у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше.- Да, я думаю, это одна из лучших игр, если брать последние. Мы контролировали мяч и забивали. В конце матча мы хорошо владели мячом и не рисковали.- Попов и Самедов себя чувствовали хорошо. У меня не было потребности пользоваться заменами.- С Адриано всё хорошо. Он просто сегодня много бегал, поэтому попросил замену. Тем более он один из тех игроков, кто играл во всех матчах. Я очень доволен его игрой как с мячом, так и без него. Это вполне нормально явление.- Если некоторые так думают, я никогда так не думал. У меня не было сомнений в этом вопросе. Конечно, то, что считают другие, меня касается, но только до определенной черты, а в принципе мне все равно. Я знаю, что мы делаем, я доверяю своим людям, но если у нас что-то не так с результатами, дело не в физической подготовке. Сегодня, после матча с "Ливерпулем", мы доказали это и перебегали команду соперника, показав всем хороший матч. Так что это наш ответ.- Мне помогают волнение и адреналин. Волнуешься и кричишь, поэтому холод не чувствуется. Да и в декабре продолжу так одеваться. Может быть.- Нет, в перерыве обычно говорится много слов, но они всегда примерно одни и те же. Поэтому какой-то особой алхимии тут нет. Ребята просто сумели всё понять и не повторять ошибки, которые совершали в прошлом. Да, сегодня был похожий случай, как с "Тосно", мы вели в счете, играли против соперника в меньшинстве, но мы учли ошибки прошлых игр и ничего не позволяли сопернику.- Нет, это никак не влияет, надо просто быть внимательным и не выходить за пределы зоны, иначе оштрафуют.- Да, я думаю, вы видели его сегодня. Он играл в последних матчах. Полагаю, он показал своими выступлениями, что возвращается тот игрок, который мне так нравится. Он всегда тренируется и выкладывается на сто процентов, а когда я вызываю его в бой, он всегда готов.Хочу поздравить его, уверен, он может стать топовым игроков.-Это мое решение, я заставил остаться их там, чтобы мы не получали контратак.- На этой неделе, я думаю, мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться, эти игроки еще в руках физиотерапевтов, но я надеюсь, всё будет в порядке, - передает слова тренера корреспондент