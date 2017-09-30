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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: Мы контролировали мяч и забивали
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о победе над "Урал" на послематчевой пресс-конференции:
- В первом тайме Самедов сместился в центр, поменявшись местами с Рошей, затем перешли на 4-3-3. Прокомментируйте такие изменения.
- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях, и мы перешли на 4-4-3. Мы держались на поле и могли быть более опасными.
- В последних матчах «Спартак» поймал свой ритм и свою игру и насколько в такой ситуации вовремя перерыв на сборную?
- Пауза нам в помощь, в последнее время мы много играли, будет возможность восстановиться нашим травмированным игрокам и даст нам возможность поработать.
- Впервые Роша сыграл целый матч, забил гол, но показалось, что сыграл трусовато в трех моментах. Как оцените его игру?
- Он сыграл хороший матч, показал хорошее качество, я считаю этот игрок продолжит расти. Сначала какая-то скромность проявлялась. Когда мы поменяли схему у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше.
- Тарханов сказал, что давно не видел такого «Спартака», поделитесь своим мнением об игре.
- Да, я думаю, это одна из лучших игр, если брать последние. Мы контролировали мяч и забивали. В конце матча мы хорошо владели мячом и не рисковали.
- Почему так редко проводите замены по ходу встреч? Была игра в среду, но выходит только один игрок. Это говорит о том, что некому усиливать игру?
- Попов и Самедов себя чувствовали хорошо. У меня не было потребности пользоваться заменами.
- С Адриано все в порядке? Он сам попросил замену.
- С Адриано всё хорошо. Он просто сегодня много бегал, поэтому попросил замену. Тем более он один из тех игроков, кто играл во всех матчах. Я очень доволен его игрой как с мячом, так и без него. Это вполне нормально явление.
- Можно ли сказать, что нынешнее физическое состояние команды свидетельствует об ошибках при подготовке команды, у вас нет вопросов к тренеру по физподготовке?
- Если некоторые так думают, я никогда так не думал. У меня не было сомнений в этом вопросе. Конечно, то, что считают другие, меня касается, но только до определенной черты, а в принципе мне все равно. Я знаю, что мы делаем, я доверяю своим людям, но если у нас что-то не так с результатами, дело не в физической подготовке. Сегодня, после матча с "Ливерпулем", мы доказали это и перебегали команду соперника, показав всем хороший матч. Так что это наш ответ.
- В Москве холодает, сегодня было меньше 10 градусов тепла, а вы по-прежнему соблюдаете классический стиль в одежде. В декабре останетесь себе верны?
- Мне помогают волнение и адреналин. Волнуешься и кричишь, поэтому холод не чувствуется. Да и в декабре продолжу так одеваться. Может быть.
- Вы сказали что-то особенное в перерыве игрокам?
- Нет, в перерыве обычно говорится много слов, но они всегда примерно одни и те же. Поэтому какой-то особой алхимии тут нет. Ребята просто сумели всё понять и не повторять ошибки, которые совершали в прошлом. Да, сегодня был похожий случай, как с "Тосно", мы вели в счете, играли против соперника в меньшинстве, но мы учли ошибки прошлых игр и ничего не позволяли сопернику.
- Почти в два раза сократили техническую зону. Вам комфортно, это влияет на процесс управления командой по ходу встречи?
- Нет, это никак не влияет, надо просто быть внимательным и не выходить за пределы зоны, иначе оштрафуют.
- Сегодня вышел Илья Кутепов. Говорит ли это о том, что он возвращает кондиции, которые были у него в начале весны до спада?
- Да, я думаю, вы видели его сегодня. Он играл в последних матчах. Полагаю, он показал своими выступлениями, что возвращается тот игрок, который мне так нравится. Он всегда тренируется и выкладывается на сто процентов, а когда я вызываю его в бой, он всегда готов.
Хочу поздравить его, уверен, он может стать топовым игроков.
- Несколько раз оба центральных защитника не пошли в штрафную площадь соперника. Это ваше решение?
-Это мое решение, я заставил остаться их там, чтобы мы не получали контратак.
- Когда вернется Промес , и что с мышцами живота Зе Луиша?
- На этой неделе, я думаю, мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться, эти игроки еще в руках физиотерапевтов, но я надеюсь, всё будет в порядке, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info
- В первом тайме Самедов сместился в центр, поменявшись местами с Рошей, затем перешли на 4-3-3. Прокомментируйте такие изменения.
- У нас есть игроки, которые могут играть на разных позициях, и мы перешли на 4-4-3. Мы держались на поле и могли быть более опасными.
- В последних матчах «Спартак» поймал свой ритм и свою игру и насколько в такой ситуации вовремя перерыв на сборную?
- Пауза нам в помощь, в последнее время мы много играли, будет возможность восстановиться нашим травмированным игрокам и даст нам возможность поработать.
- Впервые Роша сыграл целый матч, забил гол, но показалось, что сыграл трусовато в трех моментах. Как оцените его игру?
- Он сыграл хороший матч, показал хорошее качество, я считаю этот игрок продолжит расти. Сначала какая-то скромность проявлялась. Когда мы поменяли схему у него было больше свободных зон, и он проявил себя лучше.
- Тарханов сказал, что давно не видел такого «Спартака», поделитесь своим мнением об игре.
- Да, я думаю, это одна из лучших игр, если брать последние. Мы контролировали мяч и забивали. В конце матча мы хорошо владели мячом и не рисковали.
- Почему так редко проводите замены по ходу встреч? Была игра в среду, но выходит только один игрок. Это говорит о том, что некому усиливать игру?
- Попов и Самедов себя чувствовали хорошо. У меня не было потребности пользоваться заменами.
- С Адриано все в порядке? Он сам попросил замену.
- С Адриано всё хорошо. Он просто сегодня много бегал, поэтому попросил замену. Тем более он один из тех игроков, кто играл во всех матчах. Я очень доволен его игрой как с мячом, так и без него. Это вполне нормально явление.
- Можно ли сказать, что нынешнее физическое состояние команды свидетельствует об ошибках при подготовке команды, у вас нет вопросов к тренеру по физподготовке?
- Если некоторые так думают, я никогда так не думал. У меня не было сомнений в этом вопросе. Конечно, то, что считают другие, меня касается, но только до определенной черты, а в принципе мне все равно. Я знаю, что мы делаем, я доверяю своим людям, но если у нас что-то не так с результатами, дело не в физической подготовке. Сегодня, после матча с "Ливерпулем", мы доказали это и перебегали команду соперника, показав всем хороший матч. Так что это наш ответ.
- В Москве холодает, сегодня было меньше 10 градусов тепла, а вы по-прежнему соблюдаете классический стиль в одежде. В декабре останетесь себе верны?
- Мне помогают волнение и адреналин. Волнуешься и кричишь, поэтому холод не чувствуется. Да и в декабре продолжу так одеваться. Может быть.
- Вы сказали что-то особенное в перерыве игрокам?
- Нет, в перерыве обычно говорится много слов, но они всегда примерно одни и те же. Поэтому какой-то особой алхимии тут нет. Ребята просто сумели всё понять и не повторять ошибки, которые совершали в прошлом. Да, сегодня был похожий случай, как с "Тосно", мы вели в счете, играли против соперника в меньшинстве, но мы учли ошибки прошлых игр и ничего не позволяли сопернику.
- Почти в два раза сократили техническую зону. Вам комфортно, это влияет на процесс управления командой по ходу встречи?
- Нет, это никак не влияет, надо просто быть внимательным и не выходить за пределы зоны, иначе оштрафуют.
- Сегодня вышел Илья Кутепов. Говорит ли это о том, что он возвращает кондиции, которые были у него в начале весны до спада?
- Да, я думаю, вы видели его сегодня. Он играл в последних матчах. Полагаю, он показал своими выступлениями, что возвращается тот игрок, который мне так нравится. Он всегда тренируется и выкладывается на сто процентов, а когда я вызываю его в бой, он всегда готов.
Хочу поздравить его, уверен, он может стать топовым игроков.
- Несколько раз оба центральных защитника не пошли в штрафную площадь соперника. Это ваше решение?
-Это мое решение, я заставил остаться их там, чтобы мы не получали контратак.
- Когда вернется Промес , и что с мышцами живота Зе Луиша?
- На этой неделе, я думаю, мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться, эти игроки еще в руках физиотерапевтов, но я надеюсь, всё будет в порядке, - передает слова тренера корреспондент Rusfootball.info
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