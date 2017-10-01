Игорь Колыванов: давно не видел, чтобы "Локомотив" так яростно прессинговал соперника

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:29
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
Юрий Калитвинцев: мне никто не говорил, что матчи с ЦСКА и «Локомотивом» станут решающими для меня (видео) (5)
19:00
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
Юрий Сёмин: получал удовольствие всю игру. Обычно наша победа сопровождается большой критикой (видео) (2)
18:22
"Локомотив" разгромил "Динамо" (33)
"Локомотив" разгромил "Динамо" (33)
17:38
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (8)
Шамиль Газизов: Будогосский скажет, что касание было, только вся страна спросит: "Это что такое?" (8)
16:33
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
Сергей Семак о пенальти: если все игроки сильно возмущаются, почти всегда они правы (видео) (8)
16:30
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
Виктор Гончаренко: хотели взять "Уфу" "малой кровью". Большое недовольство Витиньо, Головиным, Кучаевым (видео) (4)
15:52
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" (63)
15:35
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
"Наполи" разгромил "Кальяри" (1)
12:24
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Владимир Маминов: "Тюмень" не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку удавалось (1)
Игорь Колыванов: давно не видел, чтобы "Локомотив" так яростно прессинговал соперника
Заслуженный тренер России Игорь Колыванов, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой итоги матча 12-го тура чемпионата РФПЛ «Локомотив» - «Динамо» (3:0), выразил мнение, что успеха в московском дерби железнодорожникам помог добиться быстрый гол в ворота соперника, а также отметил, что у «Динамо» не шла игра в атаке.
- Что, на ваш взгляд, стало главными составляющими крупной победы «Локомотива»?
- Железнодорожники очень агрессивно действовали в атаке. Забили быстрый гол и завладели инициативой. В целом очень собрано и самоотверженно сыграл «Локомотив» в этом матче.
- В чем ошибки динамовцев?
- Когда крупно проигрываешь, все ошибки налицо. Порой команда «садилась» очень глубоко. За полтора тайма динамовцы не могли ничего создать у ворот соперника. Но надо опять же отдать должное «Локомотиву»: очень агрессивно сыграли красно-зеленые. Давно я не видел, чтобы «Локомотив» так яростно прессинговал соперника.
- Какой из трех голов в этом матче отметили бы?
- Третий. Футболисты «Локомотива» отобрали мяч в середине поля, разыграли очень здорово, и Алексей Миранчук перебросил вратаря.
- За братьями Миранчуками будущее российского футбола?
- Они молодые и перспективные игроки, которых уже вызывали в сборную России. Ребята постепенно взрослеют, прогрессируют. Будем надеяться, что они вырастут в высококлассных футболистов и будут радовать болельщиков, выступая как в составе «Локомотива», так и в составе сборной.
- Будет ли «Локомотив» бороться за золотые медали в нынешнем сезоне?
- Пока будут шансы, конечно, будет. Это хорошая команда, с прекрасным тренером во главе. Да, случаются, конечно, небольшие спады. Были у команды в каких-то матчах поражения. Но это со всеми бывает. Мы видим, что команда сегодня находится в хорошем физическом состоянии. Выглядит неплохо, а отдельные матчи играет очень здорово. Прошедшее дерби футболисты провели с огромным настроем и желанием победить. Практически все «Локомотиву» в этом матче удавалось.
- Что, на ваш взгляд, стало главными составляющими крупной победы «Локомотива»?
- Железнодорожники очень агрессивно действовали в атаке. Забили быстрый гол и завладели инициативой. В целом очень собрано и самоотверженно сыграл «Локомотив» в этом матче.
- В чем ошибки динамовцев?
- Когда крупно проигрываешь, все ошибки налицо. Порой команда «садилась» очень глубоко. За полтора тайма динамовцы не могли ничего создать у ворот соперника. Но надо опять же отдать должное «Локомотиву»: очень агрессивно сыграли красно-зеленые. Давно я не видел, чтобы «Локомотив» так яростно прессинговал соперника.
- Какой из трех голов в этом матче отметили бы?
- Третий. Футболисты «Локомотива» отобрали мяч в середине поля, разыграли очень здорово, и Алексей Миранчук перебросил вратаря.
- За братьями Миранчуками будущее российского футбола?
- Они молодые и перспективные игроки, которых уже вызывали в сборную России. Ребята постепенно взрослеют, прогрессируют. Будем надеяться, что они вырастут в высококлассных футболистов и будут радовать болельщиков, выступая как в составе «Локомотива», так и в составе сборной.
- Будет ли «Локомотив» бороться за золотые медали в нынешнем сезоне?
- Пока будут шансы, конечно, будет. Это хорошая команда, с прекрасным тренером во главе. Да, случаются, конечно, небольшие спады. Были у команды в каких-то матчах поражения. Но это со всеми бывает. Мы видим, что команда сегодня находится в хорошем физическом состоянии. Выглядит неплохо, а отдельные матчи играет очень здорово. Прошедшее дерби футболисты провели с огромным настроем и желанием победить. Практически все «Локомотиву» в этом матче удавалось.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.