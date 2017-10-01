Игорь Колыванов: давно не видел, чтобы "Локомотив" так яростно прессинговал соперника

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов, комментируя в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой итоги матча 12-го тура чемпионата РФПЛ «Локомотив» - «Динамо» (3:0), выразил мнение, что успеха в московском дерби железнодорожникам помог добиться быстрый гол в ворота соперника, а также отметил, что у «Динамо» не шла игра в атаке.- Железнодорожники очень агрессивно действовали в атаке. Забили быстрый гол и завладели инициативой. В целом очень собрано и самоотверженно сыграл «Локомотив» в этом матче.- Когда крупно проигрываешь, все ошибки налицо. Порой команда «садилась» очень глубоко. За полтора тайма динамовцы не могли ничего создать у ворот соперника. Но надо опять же отдать должное «Локомотиву»: очень агрессивно сыграли красно-зеленые. Давно я не видел, чтобы «Локомотив» так яростно прессинговал соперника.- Третий. Футболисты «Локомотива» отобрали мяч в середине поля, разыграли очень здорово, и Алексей Миранчук перебросил вратаря.- Они молодые и перспективные игроки, которых уже вызывали в сборную России. Ребята постепенно взрослеют, прогрессируют. Будем надеяться, что они вырастут в высококлассных футболистов и будут радовать болельщиков, выступая как в составе «Локомотива», так и в составе сборной.- Пока будут шансы, конечно, будет. Это хорошая команда, с прекрасным тренером во главе. Да, случаются, конечно, небольшие спады. Были у команды в каких-то матчах поражения. Но это со всеми бывает. Мы видим, что команда сегодня находится в хорошем физическом состоянии. Выглядит неплохо, а отдельные матчи играет очень здорово. Прошедшее дерби футболисты провели с огромным настроем и желанием победить. Практически все «Локомотиву» в этом матче удавалось.