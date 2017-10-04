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СМИ: "Бавария" не претендует на главного тренера "Ниццы"

"Бавария" не претендует на главного тренера "Ниццы" Люсьена Фавра и не контактировала со специалистом, информирует Blick.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что мюнхенцы рассматривают 59-летнего швейцарца на место уволенного Карло Анчелотти.
Теги: Бавария
Сегодня, 09:31
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