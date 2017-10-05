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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юпп Хайнкес: "Бавария" предложила мне контракт до конца текущего сезона
Бывший "Баварии" Юпп Хайнкес подтвердил, что руководство мюнхенцев рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера команды.
Напомним, в конце сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти.
"Я действительно встречался с руководством клуба. Они попросили меня вернуться в команду до конца текущего сезона", - цитирует Хайнкеса RP Online.
Напомним, в конце сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти.
"Я действительно встречался с руководством клуба. Они попросили меня вернуться в команду до конца текущего сезона", - цитирует Хайнкеса RP Online.
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