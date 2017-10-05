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Юпп Хайнкес: "Бавария" предложила мне контракт до конца текущего сезона

Бывший "Баварии" Юпп Хайнкес подтвердил, что руководство мюнхенцев рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера команды.

Напомним, в конце сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти.

"Я действительно встречался с руководством клуба. Они попросили меня вернуться в команду до конца текущего сезона", - цитирует Хайнкеса RP Online.
Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 16:18
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voron (CSKA)
Шли их наХ и проси полноценный контракт. Клубу нужна хорошая перестройка и омоложение, а тут как минимум полноценный сезон со всеми сборами и летним транс-окном нужен


Они на полноценный контракт присмотрели какого то 30 летнего гения тренерской скамьи


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Шли их наХ и проси полноценный контракт. Клубу нужна хорошая перестройка и омоложение, а тут как минимум полноценный сезон со всеми сборами и летним транс-окном нужен
Регистрация: 10.03.2012
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