Юпп Хайнкес: "Бавария" предложила мне контракт до конца текущего сезона

Бывший "Баварии" Юпп Хайнкес подтвердил, что руководство мюнхенцев рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера команды.Напомним, в конце сентября "Бавария" отправила в отставку Карло Анчелотти."Я действительно встречался с руководством клуба. Они попросили меня вернуться в команду до конца текущего сезона", - цитирует Хайнкеса RP Online.