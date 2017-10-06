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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юпп Хайнкес: приступлю к работе в "Баварии" с прекрасными чувствами
Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес подтвердил, что в ближайшее время вернется в мюнхенский клуб.
"Это дружеская услуга. Я делаю это только в связи с тем, что многим обязан "Баварии". Приступлю к работе с прекрасными чувствами", - цитирует специалиста Kicker.
Напомним, в 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры.
"Это дружеская услуга. Я делаю это только в связи с тем, что многим обязан "Баварии". Приступлю к работе с прекрасными чувствами", - цитирует специалиста Kicker.
Напомним, в 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры.
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