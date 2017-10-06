Юпп Хайнкес: приступлю к работе в "Баварии" с прекрасными чувствами

Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес подтвердил, что в ближайшее время вернется в мюнхенский клуб."Это дружеская услуга. Я делаю это только в связи с тем, что многим обязан "Баварии". Приступлю к работе с прекрасными чувствами", - цитирует специалиста Kicker.Напомним, в 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры.