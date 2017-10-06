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Квинси Промес вновь попал в сферу интересов "Ливерпуля"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Transfer Market Web.

Контракт 25-летнего голландца со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

Квинси Промес играет за красно-белых с августа 2014 года, куда перешёл из "Твенте".
Теги: Промес Спартак Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 17:17
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№10 Написал: Avtokrat (Сегодня, 18:39) #
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online

Поэтому и не играл против них.
Регистрация: 26.05.2012
№9 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:32) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уйдёт Промес - "Спартак" будет совсем бельмес!
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik

Контракт 25-летнего голландца со "Спартаком" действует до лета 2021 года.
то есть еще почти 4 года.
ПОсле трансфера Неймара ценники оч крепко поднялись.
Тут явно бухгалтерии Ливера надо полтос готовить. Не меньше.

Его официальный ценник сейчас - 20 мультов.....не неси херни..
Регистрация: 24.04.2009
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:11) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В этом розыгрыше Лиги он точно не перейдет.Он нормальный парень.Не Дзюба


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Никуда он не уйдёт, его тут всё устраивает более чем .. Лучше быть первым парнем на деревне, чем штаны просиживать в Англии. В Спартаке Промес лидер, а там перспективы туманные, как и страна.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:50) #
  • -2
  •  (8)

Дзюбу им, а не Проместа
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:49) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ты че говна вье...балл???

говно вьебывает зенит, поставив зп Дзюбе - треху, и коко пятеру relaxed
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Контракт 25-летнего голландца со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

то есть еще почти 4 года.
ПОсле трансфера Неймара ценники оч крепко поднялись.
Тут явно бухгалтерии Ливера надо полтос готовить. Не меньше.

ты че говна вье...балл???
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:35) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Контракт 25-летнего голландца со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

то есть еще почти 4 года.
ПОсле трансфера Неймара ценники оч крепко поднялись.
Тут явно бухгалтерии Ливера надо полтос готовить. Не меньше.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ну ну
Регистрация: 17.05.2013
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