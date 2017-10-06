Квинси Промес вновь попал в сферу интересов "Ливерпуля"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Transfer Market Web.Контракт 25-летнего голландца со "Спартаком" действует до лета 2021 года.Квинси Промес играет за красно-белых с августа 2014 года, куда перешёл из "Твенте".