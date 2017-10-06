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Юпп Хайнкес официально возглавил "Баварию" до конца сезона

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.

Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Работу с мюнхенской командой Хайнкес начнет с понедельника, 9 октября.
Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 17:27
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Юпп, ты дома!
Регистрация: 24.11.2008
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