Юпп Хайнкес официально возглавил "Баварию" до конца сезона

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о назначении Юппа Хайнкеса главным тренером.Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.Работу с мюнхенской командой Хайнкес начнет с понедельника, 9 октября.